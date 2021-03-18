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Британский регулятор: Нет никакой связи между вакцинацией AstraZeneca и случаями тромбоза

18.03.2021, 17:48
Британский регулятор: Нет никакой связи между вакцинацией AstraZeneca и случаями тромбоза - Фото
Вакцина AstraZeneca (скриншот из видеозаписи CBC News)

Нет никаких доказательств того, что вакцина AstraZeneca от COVID-19 вызывает образование тромбов, заявило Управление по контролю лекарственных средств Великобритании после "тщательной проверки". Об этом сообщает BBC.

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Британский регулятор убежден в преимуществах вакцины и призывает людей пройти вакцинацию, несмотря на то, что некоторые страны приостанавливают этот процесс.

Вместе с тем, там предупредили, что в случае, если головная боль после прививки продолжается более четырех дней, следует обратиться к врачу. То же самое советуют тем, у кого появляются необычные синяки.

Управление получило очень небольшое количество сообщений о чрезвычайно редком виде тромбов, возникающих в головном мозге. Пять случаев тромбоза вен синуса головного мозга среди 11 миллионов вакцинированных произошли у мужчин в возрасте от 19 до 59 лет. Один из случаев закончился смертельным исходом.

Тромбоз может возникать естественным путем, связь с вакциной в указанных случаях не установлена, отметил регулятор.

Главный исполнительный директор управления Джун Рейн сказала, что они будут продолжать внимательно следить за ситуацией: "Мы постоянно следим за безопасностью во время использования всех вакцин, чтобы защитить население и гарантировать, что преимущества перевешивают риски".

  • Сейчас у препарата Oxford-AstraZeneca проблемы: ряд стран желает дополнительно уточнить профиль ее безопасности после сообщений о случаях тромбозов после прививки (ни один регулятор пока не говорит, что они произошли из-за прививки).
  • Британия, Канада, Австралия, Румыния, Марокко, Австрия и другие продолжают вакцинировать "астрой", настаивая, что поставившие процесс на паузу просто перестраховываются.
  • 12 марта в ВОЗ заявили, что нет причин не использовать "оксфордскую" вакцину
  • Сегодня, 18 марта, Евроагентство по лекарственным средствам (EMA) вынесет дополнительное заключение о вакцине.



Вадим Ребрина
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Великобритания вакцинация AstraZeneca   COVID-19
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