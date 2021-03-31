UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина до конца июня получит миллион доз вакцины Pfizer – Ляшко

31.03.2021, 08:18
Украина до конца июня получит миллион доз вакцины Pfizer – Ляшко - Фото
Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Украина получит около миллиона доз вакцины от коронавируса производства Pfizer до конца июня. Об этом в эфире программы "Мокрик по живому" на hromadske заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ляшко заверил, что в ближайшие недели в Украину должны прибыть 117 000 доз Pfizer в рамках программы COVAX.

Вчера, 30 марта, было получено дополнительное подтверждение от COVAX о выделении Украине еще почти миллиона доз вакцины Pfizer, заявил Ляшко. Они будут поставлены траншами до конца июня.

По словам Ляшко, Украина должна получить еще 1,5 млн доз индийской вакцины Covishield (изготавливается по лицензии AstraZeneca) и 1,7 млн вакцины AstraZeneca производства Южной Кореи. Первую партию в 360 000 доз уже готовы отгрузить, но производитель пока еще не зарегистрировал вакцину в Украине, рассказал Ляшко.

Еще 2 млн доз вакцины от COVID-19 должны быть поставлены из Китая, напомнил Ляшко. Первые 215 000 доз вакцины компании Sinovac сейчас проходят лабораторный контроль в Украине и в ближайшее время должны быть допущены к реализации.

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Виктор Ляшко вакцина коронавирус COVID-19 Pfizer COVAX BioNTech/Pfizer
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 