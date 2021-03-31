Украина до конца июня получит миллион доз вакцины Pfizer – Ляшко

Украина получит около миллиона доз вакцины от коронавируса производства Pfizer до конца июня. Об этом в эфире программы "Мокрик по живому" на hromadske заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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Ляшко заверил, что в ближайшие недели в Украину должны прибыть 117 000 доз Pfizer в рамках программы COVAX.

Вчера, 30 марта, было получено дополнительное подтверждение от COVAX о выделении Украине еще почти миллиона доз вакцины Pfizer, заявил Ляшко. Они будут поставлены траншами до конца июня.

По словам Ляшко, Украина должна получить еще 1,5 млн доз индийской вакцины Covishield (изготавливается по лицензии AstraZeneca) и 1,7 млн вакцины AstraZeneca производства Южной Кореи. Первую партию в 360 000 доз уже готовы отгрузить, но производитель пока еще не зарегистрировал вакцину в Украине, рассказал Ляшко.

Еще 2 млн доз вакцины от COVID-19 должны быть поставлены из Китая, напомнил Ляшко. Первые 215 000 доз вакцины компании Sinovac сейчас проходят лабораторный контроль в Украине и в ближайшее время должны быть допущены к реализации.

По состоянию на 30 марта количество привитых от коронавируса в Украине превысило 200 000 человек.

Глава МОЗ Максим Степанов заявил, что к концу года планируется вакцинировать 60% взрослых украинцев.

Денис Юдин

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