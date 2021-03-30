Коронавирус. В Украине вакцинировались более 200 000 человек, двое получили две дозы

Количество привитых от коронавируса в Украине превысило 200 000 человек, закончили курс вакцинации (получили две дозы вакцины) два человека. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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За 29 марта были вакцинированы 14 433 человека, из них 14 432 получили первую дозу вакцины, один человек – вторую.

С начала кампании вакцинации были привиты 212 898 человек.

За сутки больше всего привитых в Киеве – 1740 человек, за весь период вакцинации больше всего привитых в Днепропетровской области – 15 219.

Данные о вакцинации по областям:

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Денис Юдин

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