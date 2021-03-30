Коронавирус. В Украине вакцинировались более 200 000 человек, двое получили две дозы
30.03.2021, 10:05
Вакцина CoviShield (фото – пресс-служба Киевской ОГА)
Количество привитых от коронавируса в Украине превысило 200 000 человек, закончили курс вакцинации (получили две дозы вакцины) два человека. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
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За 29 марта были вакцинированы 14 433 человека, из них 14 432 получили первую дозу вакцины, один человек – вторую.
С начала кампании вакцинации были привиты 212 898 человек.
За сутки больше всего привитых в Киеве – 1740 человек, за весь период вакцинации больше всего привитых в Днепропетровской области – 15 219.
Данные о вакцинации по областям:
- Вчера, 29 марта 2021 года, Минздрав обновил список зон эпидопасности. В красную зону вошли Киев и 10 областей.
- НАН прогнозирует высокую заболеваемость в Киеве и восьми областях на начало апреля.
- Глава комитета по здравоохранению Рады Михаил Радуцкий заявил, что в ближайшие недели будет пик эпидемии коронавируса в Украине.
- За прошедшие сутки в Украине зафиксированы 10 533 новых случая COVID-19.
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