"Мы обсуждаем вопрос локдауна". Степанов не исключает остановки транспорта в Украине

Из-за вспышки эпидемии коронавируса в Украине могут остановить транспорт, также обсуждается вопрос локдауна. Об этом в эфире программы Свобода слова Савика Шустера заявил глава Минздрава Максим Степанов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы можем говорить об остановке транспорта. Это может быть отдельное решение правительства, если ситуация выйдет из-под контроля. Главное – чтобы не было коллапса медицинской системы. Это главный фактор", – заявил он.

У Степанова также спросили, обсуждается ли в правительстве вопрос тотального локдауна.

"Мы обсуждаем этот вопрос. Но мы должны балансировать между эпидемиологией и жизнью страны, бизнесом. Моя советница Наталья Виноград считает, что сейчас надо вплоть до остановки транспорта делать. Но сейчас мы смотрим на ситуацию", – ответил глава Минздрава.

При этом он отметил, что в Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях, которые раньше ушли на жесткий карантин, ситуация "полностью стабилизировалась".

Однако может быть проблема с британским штаммом коронавируса, особенно в больших городах, где высокая плотность и мобильность населения, добавил Степанов.

Читайте также: COVID-19. Наивысшая заболеваемость ожидается в Киеве и 8 областях: прогноз НАН на 2 недели

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.