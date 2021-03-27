UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Мы обсуждаем вопрос локдауна". Степанов не исключает остановки транспорта в Украине

27.03.2021, 07:45
Максим Степанов (скриншот видео Shuster online, YouTube)

Из-за вспышки эпидемии коронавируса в Украине могут остановить транспорт, также обсуждается вопрос локдауна. Об этом в эфире программы Свобода слова Савика Шустера заявил глава Минздрава Максим Степанов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Мы можем говорить об остановке транспорта. Это может быть отдельное решение правительства, если ситуация выйдет из-под контроля. Главное – чтобы не было коллапса медицинской системы. Это главный фактор", – заявил он.

У Степанова также спросили, обсуждается ли в правительстве вопрос тотального локдауна.

"Мы обсуждаем этот вопрос. Но мы должны балансировать между эпидемиологией и жизнью страны, бизнесом. Моя советница Наталья Виноград считает, что сейчас надо вплоть до остановки транспорта делать. Но сейчас мы смотрим на ситуацию", – ответил глава Минздрава.

При этом он отметил, что в Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях, которые раньше ушли на жесткий карантин, ситуация "полностью стабилизировалась".

Однако может быть проблема с британским штаммом коронавируса, особенно в больших городах, где высокая плотность и мобильность населения, добавил Степанов.

Читайте также: COVID-19. Наивысшая заболеваемость ожидается в Киеве и 8 областях: прогноз НАН на 2 недели

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
транспорт карантин максим степанов коронавирус COVID-19 локдаун
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 