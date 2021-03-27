"Мы обсуждаем вопрос локдауна". Степанов не исключает остановки транспорта в Украине
Из-за вспышки эпидемии коронавируса в Украине могут остановить транспорт, также обсуждается вопрос локдауна. Об этом в эфире программы Свобода слова Савика Шустера заявил глава Минздрава Максим Степанов.
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"Мы можем говорить об остановке транспорта. Это может быть отдельное решение правительства, если ситуация выйдет из-под контроля. Главное – чтобы не было коллапса медицинской системы. Это главный фактор", – заявил он.
У Степанова также спросили, обсуждается ли в правительстве вопрос тотального локдауна.
"Мы обсуждаем этот вопрос. Но мы должны балансировать между эпидемиологией и жизнью страны, бизнесом. Моя советница Наталья Виноград считает, что сейчас надо вплоть до остановки транспорта делать. Но сейчас мы смотрим на ситуацию", – ответил глава Минздрава.
При этом он отметил, что в Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях, которые раньше ушли на жесткий карантин, ситуация "полностью стабилизировалась".
Однако может быть проблема с британским штаммом коронавируса, особенно в больших городах, где высокая плотность и мобильность населения, добавил Степанов.
- Сейчас в Украине действует адаптивный карантин, в красной зоне эпидопасности – Киев и 10 областей. По всей стране локдаун введут, если в красной окажутся более половины регионов, говорил Степанов.
- В Киеве могут остановить работу транспорта, если ситуация с его наполненностью не улучшится, заявлял мэр города Виталий Кличко.
- Степанов прогнозирует по 25 000 заболевших коронавирусом в Украине ежедневно уже в ближайшие недели.
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