Новые зоны эпидопасности. В красную вошли Николаевская и Черкасская области – Минздрав
Минздрав обновил зоны эпидемиологической опасности по уровню распространения коронавируса. В красной зоне – Киев и 10 областей, сообщает пресс-служба МОЗ.
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Красная зона расширилась на две области – Николаевскую и Черкасскую. На данный момент в нее входя Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черкасская и Черновицкая области. По решению Госкомиссии ТЭБ и ЧС в областях красной зоны могут вводиться более строгие карантинные ограничения.
В оранжевой зоне сегодня находятся 13 областей: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская. Оранжевый уровень является предупреждающим, он означает, что регион вскоре может попасть в красную зону.
В желтой зоне – только Херсонская область. Ограничения желтой зоны можно посмотреть здесь.
Таблица по областям (нажмите, чтобы увеличить):
- Вчера, 24 марта, Индия временно остановила экспорт вакцины от COVID-19 AstraZeneca.
- За прошедшие сутки в Украине зафиксировали наибольшее с начала эпидемии число новых заболевших коронавирусом и умерших от болезни.
- Сегодня, 25 марта, главный санврач Виктор Ляшко рассказал, что после вакцинации легко перенес заболевание коронавирусом.
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