Новые зоны эпидопасности. В красную вошли Николаевская и Черкасская области – Минздрав

Минздрав обновил зоны эпидемиологической опасности по уровню распространения коронавируса. В красной зоне – Киев и 10 областей, сообщает пресс-служба МОЗ.

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Красная зона расширилась на две области – Николаевскую и Черкасскую. На данный момент в нее входя Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черкасская и Черновицкая области. По решению Госкомиссии ТЭБ и ЧС в областях красной зоны могут вводиться более строгие карантинные ограничения.

В оранжевой зоне сегодня находятся 13 областей: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская. Оранжевый уровень является предупреждающим, он означает, что регион вскоре может попасть в красную зону.

В желтой зоне – только Херсонская область. Ограничения желтой зоны можно посмотреть здесь.

Таблица по областям (нажмите, чтобы увеличить):

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Денис Юдин

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