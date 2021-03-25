"Легче даже от одной дозы вакцины". Ляшко заявил, что выздоровел от коронавируса

Вакцинированный против коронавируса одной дозой главсанврач Виктор Ляшко выздоровел от COVID-19. Об этом он написал в Facebook.

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Ляшко говорит, что в соответствии со стандартом лечения COVID-19 находился на больничном до отсутствия симптомов в течение трех дней, считая с 10 дня после появления первых признаков заболевания. "В таком случае сдавать повторно ПЦР-тест не нужно", – объяснил он.

По его словам, течение болезни было легким и без осложнений.

"Даже после получения первой дозы вакцины, и, в случае, если инфицирование происходит до 22 дня после прививки, все равно болезнь протекает легче", – написал он.

Ляшко отметил, что после болезни получит вторую дозу вакцины через шесть месяцев. Он также добавил, что выполнял стандарт лечения в домашних условиях – и удалось избежать заражения членов семьи.

2 марта Ляшко в прямом эфире вакцинировался от коронавируса.

15 марта у Ляшко выявили COVID-19. "Попал в тот период, когда иммунитет от вакцинации еще не полностью сформирован", – объяснял он.

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Марк Сировой

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