Вакцинированная от ковида военная умерла от сердечной недостаточности – экспертиза

Вакцинированная против коронавируса военнослужащая умерла от сердечно-сосудистой недостаточности. О таких выводах судмедэкспертизы сообщает пресс-служба Минздрава.

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"Причина смерти военнослужащей, которая умерла во вторник в Одесской области – острая сердечно-сосудистая недостаточность. У нее также установлено атеросклеротический кардиосклероз", – сообщили МОЗ одесские медики, которые делали вскрытие.

Сообщается, что результаты вскрытия рассмотрят на заседании региональной группы по реагированию на неблагоприятные события после иммунизации. Это требуется протоколами Минздрава в рамках расследования.

23 марта в Одесской области умерла военная, которая за два дня до этого была привита вакциной против коронавируса Covishield (индийское торговое название вакцины Oxford-AstraZeneca).

В Минздраве анонсировали проведение судмедэкспертизы и заявили, что у женщины были хронические сердечно-сосудистые и другие сопутствующие заболевания.

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Марк Сировой

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