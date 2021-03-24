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Вакцинированная от ковида военная умерла от сердечной недостаточности – экспертиза

24.03.2021, 13:12
Вакцинированная от ковида военная умерла от сердечной недостаточности – экспертиза - Фото
Вакцина CoviShield (Фото: пресс-служба КГГА)

Вакцинированная против коронавируса военнослужащая умерла от сердечно-сосудистой недостаточности. О таких выводах судмедэкспертизы сообщает пресс-служба Минздрава.

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"Причина смерти военнослужащей, которая умерла во вторник в Одесской области – острая сердечно-сосудистая недостаточность. У нее также установлено атеросклеротический кардиосклероз", – сообщили МОЗ одесские медики, которые делали вскрытие.

Сообщается, что результаты вскрытия рассмотрят на заседании региональной группы по реагированию на неблагоприятные события после иммунизации. Это требуется протоколами Минздрава в рамках расследования.

  • 23 марта в Одесской области умерла военная, которая за два дня до этого была привита вакциной против коронавируса Covishield (индийское торговое название вакцины Oxford-AstraZeneca). 
  • В Минздраве анонсировали проведение судмедэкспертизы и заявили, что у женщины были хронические сердечно-сосудистые и другие сопутствующие заболевания. 

Читайте также: Вакцина и тромбозы. В Евросоюзе вынесли вердикт по вакцине Oxford-AstraZeneca: что решили

Марк Сировой
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вакцина смерть военная коронавирус одесская область экспертиза COVID-19 COVISHIELD AstraZeneca
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