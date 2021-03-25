За сутки от COVID-19 привиты более 18 000, побочки при вакцинации – менее 0,4% случаев

С начала кампании по вакцинации от коронавируса в Украине зафиксированы 587 легких случая нежелательных явлений после прививки, три случая потребовали наблюдения врачей. Об этом сегодня, 25 марта, заявил на брифинге заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко.

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В случае нежелательных явлений речь идет о головной боли, повышенной температуре и усталости, отметил Иващенко.

За прошедшие сутки в Украине вакцинирован 18 561 человек. Всего с начала кампании по вакцинации прививку сделали 155 587 человек. Таким образом, нежелательные явления были зафиксированы менее чем у 0,4% вакцинированных.

Вакцинацию 24 марта осуществляли 183 мобильных бригады и 457 прививочных пунктов.

За сутки больше всего прививок сделано в Киеве (1750), за весь период кампании – в Днепропетровской области (10 789).

Данные о вакцинации по областям:

Денис Юдин

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