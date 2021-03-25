COVID-19. В Украине – максимальное число заболевших и умерших за сутки с начала эпидемии
Вчера, 24 марта, в Украине выявили 16 669 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 14 174), это наибольшее число заболевших за сутки с начала эпидемии. Зафиксирована и максимальная в Украине суточная смертность от COVID-19 – умерли 362 пациента (днем ранее – 342). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
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Среди заболевших 786 детей и 446 медиков. Госпитализированы 4838 пациентов (сутками ранее – 5438), выздоровели 6748 пациентов (сутками ранее – 7386).
Официально за 24 марта сделаны 128 615 тестов на коронавирус (126 948 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 57 818, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 22 950, экспресс-тестов на антиген – 47 847.
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Одесской, Житомирской, Львовской и Хмельницкой областях.
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 596 575 заболевших COVID-19, из них 1 283 020 выздоровели, 31 135 – умерли. Проведено более 7,8 млн ПЦР-тестов.
Данные по областям:
Киев – 1267 новых заболевших;
Одесская – 1235;
Житомирская – 1136;
Львовская – 1032;
Хмельницкая – 989;
Харьковская – 918;
Днепропетровская – 892;
Киевская – 872;
Донецкая – 778;
Винницкая – 772;
Закарпатская – 668;
Ровенская – 626;
Сумская – 613;
Черниговская – 548;
Черновицкая – 543;
Тернопольская – 531;
Полтавская – 521;
Ивано-Франковская – 512;
Черкасская – 509;
Запорожская – 488;
Николаевская – 377;
Волынская – 349;
Кировоградская – 184;
Херсонская – 168;
Луганская – 141.
- На 23 марта в красной зоне эпидемиологической опасности находятся Киев, Одесская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Сумская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Киевская области.
- С 25 марта во Львовской области вводятся ограничения красной зоны.
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