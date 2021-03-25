COVID-19. В Украине – максимальное число заболевших и умерших за сутки с начала эпидемии

Вчера, 24 марта, в Украине выявили 16 669 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 14 174), это наибольшее число заболевших за сутки с начала эпидемии. Зафиксирована и максимальная в Украине суточная смертность от COVID-19 – умерли 362 пациента (днем ранее – 342). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Среди заболевших 786 детей и 446 медиков. Госпитализированы 4838 пациентов (сутками ранее – 5438), выздоровели 6748 пациентов (сутками ранее – 7386).

Официально за 24 марта сделаны 128 615 тестов на коронавирус (126 948 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 57 818, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 22 950, экспресс-тестов на антиген – 47 847.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Одесской, Житомирской, Львовской и Хмельницкой областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 596 575 заболевших COVID-19, из них 1 283 020 выздоровели, 31 135 – умерли. Проведено более 7,8 млн ПЦР-тестов.

Данные по областям:

Киев – 1267 новых заболевших;

Одесская – 1235;

Житомирская – 1136;

Львовская – 1032;

Хмельницкая – 989;

Харьковская – 918;

Днепропетровская – 892;

Киевская – 872;

Донецкая – 778;

Винницкая – 772;

Закарпатская – 668;

Ровенская – 626;

Сумская – 613;

Черниговская – 548;

Черновицкая – 543;

Тернопольская – 531;

Полтавская – 521;

Ивано-Франковская – 512;

Черкасская – 509;

Запорожская – 488;

Николаевская – 377;

Волынская – 349;

Кировоградская – 184;

Херсонская – 168;

Луганская – 141.

На 23 марта в красной зоне эпидемиологической опасности находятся Киев, Одесская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Сумская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Киевская области.

С 25 марта во Львовской области вводятся ограничения красной зоны.

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Денис Юдин

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