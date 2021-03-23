В Украине новые зоны эпидопасности: в красную вошла Львовская область, близки к ней еще 14

В Украине обновили зоны эпидопасности по уровню распространения коронавируса: в красную зону перешла Львовская область, в оранжевую входят 14 областей, в желтую – одна. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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В зеленой зоне нет ни одной области. В желтой осталась лишь Херсонская. Список ограничений для желтой зоны можно посмотреть здесь.

Продолжают находиться в красной зоне Киев, Одесская, Житомирская, Закарпатская, Сумская, Ивано-Франковская и Киевская области. Пополнила ее Львовская. В красной зоне действуют наиболее жесткие ограничения.

В оранжевой зоне находятся Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

В оранжевой зоне карантина действуют ограничения желтой, но она является предупреждающим уровнем, что вскоре регион может попасть в красную.

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Марк Сировой

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