В Украине новые зоны эпидопасности: в красную вошла Львовская область, близки к ней еще 14
В Украине обновили зоны эпидопасности по уровню распространения коронавируса: в красную зону перешла Львовская область, в оранжевую входят 14 областей, в желтую – одна. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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В зеленой зоне нет ни одной области. В желтой осталась лишь Херсонская. Список ограничений для желтой зоны можно посмотреть здесь.
Продолжают находиться в красной зоне Киев, Одесская, Житомирская, Закарпатская, Сумская, Ивано-Франковская и Киевская области. Пополнила ее Львовская. В красной зоне действуют наиболее жесткие ограничения.
В оранжевой зоне находятся Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.
В оранжевой зоне карантина действуют ограничения желтой, но она является предупреждающим уровнем, что вскоре регион может попасть в красную.
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- За прошедшие сутки в Украине выявили более 11 000 заболевших коронавирусом, умерло рекордное число пациентов с COVID-19. Наивысшая заболеваемость – в Киеве и Одесской области.
- С сегодняшнего дня карантин красной зоны официально введен в Киеве и Одесской области, с завтрашнего – будет введен в Киевской и Сумской.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что во всей Украине введут локдаун, если в красной зоне будет более половины областей.
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