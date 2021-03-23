UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Украине новые зоны эпидопасности: в красную вошла Львовская область, близки к ней еще 14

23.03.2021, 11:20
В Украине новые зоны эпидопасности: в красную вошла Львовская область, близки к ней еще 14 - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

В Украине обновили зоны эпидопасности по уровню распространения коронавируса: в красную зону перешла Львовская область, в оранжевую входят 14 областей, в желтую – одна. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В зеленой зоне нет ни одной области. В желтой осталась лишь Херсонская. Список ограничений для желтой зоны можно посмотреть здесь.

Продолжают находиться в красной зоне Киев, Одесская, Житомирская, Закарпатская, Сумская, Ивано-Франковская и Киевская области. Пополнила ее Львовская. В красной зоне действуют наиболее жесткие ограничения.

В оранжевой зоне находятся Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

В оранжевой зоне карантина действуют ограничения желтой, но она является предупреждающим уровнем, что вскоре регион может попасть в красную.

Читайте также: Кабмин ввел обязательный ПЦР-тест на коронавирус для въезда в Украину

Нажмите на таблицу, чтобы увеличить

Читайте также: Ситуация с СOVID-19 ухудшается, нас ждет еще очень тяжелый период – Степанов

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
киев минздрав карантин коронавирус COVID-19 области красная зона
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 