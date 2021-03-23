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В Одесской области начался карантин красной зоны – список ограничений

23.03.2021, 09:08
В Одесской области начался карантин красной зоны – список ограничений - Фото
Одесский театр оперы и балета (Фото: depositphotos.com)

Сегодня, 23 марта, из-за эпидемии коронавируса в Одесской области начал действовать карантин красной зоны. Соответствующее решение было принято Госкомиссией ТЭБ и ЧС 20 марта.

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Согласно правилам карантина красной зоны, будут запрещены:

- Прием посетителей в заведениях общепита;

- Работа непродовольственных рынков и магазинов;

- Посещение образовательных учреждений (кроме детсадов, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов школ, отмечают в Одесской облгосадминистрации);

- Прием посетителей в ТРЦ, развлекательных заведениях, учреждениях торговли и бытового обслуживания;

- Прием посетителей в спортзалах, фитнес-центрах, бассейнах;

- Проведение всех массовых развлекательных, спортивных, культурных и других мероприятий (кроме официальных спортивных без зрителей);

- Прием посетителей заведениями культуры (кроме историко-культурных заповедников);

- Проведение культурных массовых мероприятий (кроме автоконцертов, автокинтоеатров, производства аудовизулаьных произведений);

- Работа заведений общепита в отелях с 23:00 до 06:00 (кроме предоставления услуг питания в отельных номерах).

Городской транспорт будет работать, однако число пассажиров не должно превышать число мест для сидения, отмечают в пресс-службе Одесского горсовета. Такие же правила распространяются на автобусные и железнодорожные перевозки внутри области, отмечают в ОГА.

Также во время карантина красной зоны разрешено работать:

- Заведениям общественного питания по адресной доставке и на вынос;

- Продовольственным магазинам;

- АЗС и СТО;

- Аптекам;

- Зоомагазинам и ветеринарным клиникам;

- Парикмахерским и салонам красоты (при условии предварительной записи);

- Финансовым учреждениям;

- Операторам почтовой связи.

Также сегодня по решению Госкомиссии ТЭБ и ЧС официально начинает действовать карантин красной зоны в Киеве, который де-факто начался в столице с 20 марта по решению местных властей. Транспорт в Киеве будет работать при заполненности не более 50% мест для сидения, детсады закрывать не будут.

Марк Сировой
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