В Одесской области начался карантин красной зоны – список ограничений

Сегодня, 23 марта, из-за эпидемии коронавируса в Одесской области начал действовать карантин красной зоны. Соответствующее решение было принято Госкомиссией ТЭБ и ЧС 20 марта.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Согласно правилам карантина красной зоны, будут запрещены:

- Прием посетителей в заведениях общепита;

- Работа непродовольственных рынков и магазинов;

- Посещение образовательных учреждений (кроме детсадов, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов школ, отмечают в Одесской облгосадминистрации);

- Прием посетителей в ТРЦ, развлекательных заведениях, учреждениях торговли и бытового обслуживания;

- Прием посетителей в спортзалах, фитнес-центрах, бассейнах;

- Проведение всех массовых развлекательных, спортивных, культурных и других мероприятий (кроме официальных спортивных без зрителей);

- Прием посетителей заведениями культуры (кроме историко-культурных заповедников);

- Проведение культурных массовых мероприятий (кроме автоконцертов, автокинтоеатров, производства аудовизулаьных произведений);

- Работа заведений общепита в отелях с 23:00 до 06:00 (кроме предоставления услуг питания в отельных номерах).

Городской транспорт будет работать, однако число пассажиров не должно превышать число мест для сидения, отмечают в пресс-службе Одесского горсовета. Такие же правила распространяются на автобусные и железнодорожные перевозки внутри области, отмечают в ОГА.

Также во время карантина красной зоны разрешено работать:

- Заведениям общественного питания по адресной доставке и на вынос;

- Продовольственным магазинам;

- АЗС и СТО;

- Аптекам;

- Зоомагазинам и ветеринарным клиникам;

- Парикмахерским и салонам красоты (при условии предварительной записи);

- Финансовым учреждениям;

- Операторам почтовой связи.

Также сегодня по решению Госкомиссии ТЭБ и ЧС официально начинает действовать карантин красной зоны в Киеве, который де-факто начался в столице с 20 марта по решению местных властей. Транспорт в Киеве будет работать при заполненности не более 50% мест для сидения, детсады закрывать не будут.

22 марта в Украине обновили зоны карантина: в красной находятся Киев и семь областей. Ограничения красной зоны начнут действовать в Киевской и Сумской областях с 24 марта.

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали более 11 000 новых заболевших коронавирусом и рекордное число умерших среди больных COVID-19. Наивысшая заболеваемость – в Одесской области и Киеве.

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.