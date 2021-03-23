Коронавирус. В Украине более 11 000 новых заболевших и рекордное число умерших

22 марта в Украине выявили 11 476 заболевших коронавирусом (днем ранее – 7893), умерло рекордное с начала пандемии число пациентов с COVID-19 – 333 (днем ранее – 157). Об этом написал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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Наивысшая суточная заболеваемость зафиксирована в Киеве (1050 случаев COVID-19 за сутки), Одесской (1122), Львовской (995), Харьковской (843) и Киевской (727) областях

За сутки в Украине выздоровели 8044 пациента с коронавирусом (2993), были госпитализированы – 2519 (3026).

Сделано 88 673 теста на коронавирус (34 129), методом ПЦР – 44 647 (21 611), ИФА – 21 526 (4418), экспресс-тестов на антиген – 22 500 (8100).

С начала эпидемии в Украине зафиксировано 1 565 732 заболевших COVID-19, умер 30 431 человек, выздоровели 1 268 886 пациентов.

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Заболеваемость в Киеве и областях:

Киев – 1050 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 349);

Винницкая область – 716 (513);

Волынская – 225 (186);

Днепропетровская – 604 (455);

Донецкая – 270 (210);

Житомирская – 186 (580);

Закарпатская – 428 (289);

Запорожская – 340 (189);

Ивано-Франковская – 351 (241);

Киевская – 727 (557);

Кировоградская – 57 (четыре);

Луганская – 147 (17);

Львовская – 995 (937);

Николаевская – 429 (301);

Одесская – 1122 (745);

Полтавская – 697 (130);

Ровенская – 376 (125);

Сумская – 192 (289);

Тернопольская – 430 (276);

Харьковская – 843 (456);

Херсонская – 31 (86);

Хмельницкая – 376 (198);

Черкасская – 277 (247);

Черновицкая – 579 (384);

Черниговская – 28 (129).

Нет данных с временно оккупированного Крым и Донбасса.

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Марк Сировой

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