Коронавирус. В Украине более 11 000 новых заболевших и рекордное число умерших
22 марта в Украине выявили 11 476 заболевших коронавирусом (днем ранее – 7893), умерло рекордное с начала пандемии число пациентов с COVID-19 – 333 (днем ранее – 157). Об этом написал в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
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Наивысшая суточная заболеваемость зафиксирована в Киеве (1050 случаев COVID-19 за сутки), Одесской (1122), Львовской (995), Харьковской (843) и Киевской (727) областях
За сутки в Украине выздоровели 8044 пациента с коронавирусом (2993), были госпитализированы – 2519 (3026).
Сделано 88 673 теста на коронавирус (34 129), методом ПЦР – 44 647 (21 611), ИФА – 21 526 (4418), экспресс-тестов на антиген – 22 500 (8100).
С начала эпидемии в Украине зафиксировано 1 565 732 заболевших COVID-19, умер 30 431 человек, выздоровели 1 268 886 пациентов.
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Заболеваемость в Киеве и областях:
Киев – 1050 заболевших COVID-19 за сутки (днем ранее – 349);
Винницкая область – 716 (513);
Волынская – 225 (186);
Днепропетровская – 604 (455);
Донецкая – 270 (210);
Житомирская – 186 (580);
Закарпатская – 428 (289);
Запорожская – 340 (189);
Ивано-Франковская – 351 (241);
Киевская – 727 (557);
Кировоградская – 57 (четыре);
Луганская – 147 (17);
Львовская – 995 (937);
Николаевская – 429 (301);
Одесская – 1122 (745);
Полтавская – 697 (130);
Ровенская – 376 (125);
Сумская – 192 (289);
Тернопольская – 430 (276);
Харьковская – 843 (456);
Херсонская – 31 (86);
Хмельницкая – 376 (198);
Черкасская – 277 (247);
Черновицкая – 579 (384);
Черниговская – 28 (129).
Нет данных с временно оккупированного Крым и Донбасса.
- В начале марта в Украине зафиксировали более заразный и, возможно, более смертоносный британский штамм коронавируса. 22 марта в НАНУ заявили, что в Украине подтверждена циркуляция британского варианта коронавируса, который обзавелся "новой опасной мутацией".
- 22 марта в Украине обновили зоны карантина: в красной находятся Киев и семь областей.
- С 22 марта в Украине в рамках второго этапа вакцинации начали делать прививки в стационарных кабинетах.
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