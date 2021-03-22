Еще две области официально попали в красную зону распространения коронавируса

С 24 марта в Киевской и Сумской областях будет введен красный уровень эпидемиологической опасности распространения COVID-19. Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

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Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По результатам заседания комиссия решила установить с 00:00 24 марта красный уровень эпидопасности на территории Киевской и Сумской областей. Также решено применить на территории указанных областей ограничительные меры, предусмотренные для красного уровня.

В красной зоне запрещена работа общественного городского транспорта, проведение массовых мероприятий, посещение учреждений образований, работа ТРЦ, прием посетителей в заведениях общепита, работа непродовольственных рынков общепита, хостелов, спортзалов.

Также запрещена работа субъектов хоздеятельности, которые занимаются торговым и бытовым обслуживанием населения. Могут работать субъекты, которые на 60% торговых площадей продают товары питания, горючее, лекарственные средства и изделия медназначения, средства гигиены и бытовую химию, средства связи, печатные СМИ, ветеринарные препараты, корма, семена, средства защиты растений.

Вместе с тем сегодня в Мининфраструктуры сообщили, что решения по ограничениям регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автотранспортом и ж/д в красных зонах эпидемиологической опасности теперь самостоятельно будут принимать региональные комиссии. В Киеве решили не запрещать работу общественного транспорта, в Николаеве введут спецпропуска.

Сегодня Минздрав сообщал, что с 21 марта к Киеву, Закарпатской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Одесской и Черновицкой областям в красной зоне эпидемиологической опасности присоединилась Сумская область.

С 21 марта в Киевской области вступил в силу усиленный локдаун, хотя область находилась в оранжевой зоне.

Вадим Ребрина

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