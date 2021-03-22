UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Еще две области официально попали в красную зону распространения коронавируса

22.03.2021, 18:59
Еще две области официально попали в красную зону распространения коронавируса - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

С 24 марта в Киевской и Сумской областях будет введен красный уровень эпидемиологической опасности распространения COVID-19. Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По результатам заседания комиссия решила установить с 00:00 24 марта красный уровень эпидопасности на территории Киевской и Сумской областей. Также решено применить на территории указанных областей ограничительные меры, предусмотренные для красного уровня.

В красной зоне запрещена работа общественного городского транспорта, проведение массовых мероприятий, посещение учреждений образований, работа ТРЦ, прием посетителей в заведениях общепита, работа непродовольственных рынков общепита, хостелов, спортзалов.

Также запрещена работа субъектов хоздеятельности, которые занимаются торговым и бытовым обслуживанием населения. Могут работать субъекты, которые на 60% торговых площадей продают товары питания, горючее, лекарственные средства и изделия медназначения, средства гигиены и бытовую химию, средства связи, печатные СМИ, ветеринарные препараты, корма, семена, средства защиты растений.

Вместе с тем сегодня в Мининфраструктуры сообщили, что решения по ограничениям регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автотранспортом и ж/д в красных зонах эпидемиологической опасности теперь самостоятельно будут принимать региональные комиссии. В Киеве решили не запрещать работу общественного транспорта, в Николаеве введут спецпропуска. 

  • Сегодня Минздрав сообщал, что с 21 марта к Киеву, Закарпатской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Одесской и Черновицкой областям в красной зоне эпидемиологической опасности присоединилась Сумская область.
  • С 21 марта в Киевской области вступил в силу усиленный локдаун, хотя область находилась в оранжевой зоне. 
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
киевская область карантин коронавирус
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 