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В Николаеве проезд в общественном транспорте на период карантина будет по спецпропускам

22.03.2021, 17:17
В Николаеве проезд в общественном транспорте на период карантина будет по спецпропускам - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Николаеве проезд в общественном транспорте на период карантина будет осуществляться по спецпропускам. Соответствующее решение приняла местная комиссия по ТЭБ и ЧС, сообщил на своей странице в Facebook мэр Николаева Александр Сенкевич.

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"Предприятиям, учреждениям и организациям необходимо обновить электронные пропуска своим работникам", – написал он.

Для этого на сайте городского совета создана электронная система, зарегистрироваться в которой можно здесь.

При этом Сенкевич обратил внимание, что пропуска, оформленные в прошлом году, не действительны. Каждый документ, по его словам, будет иметь свой индивидуальный QR-код. Копия будет храниться в специальной базе на сайте.

"После регистрации получите пропуска на указанную электронную почту. Их надо распечатать и носить с собой вместе с документами, удостоверяющими личность", – уточнил мэр.

  • В Николаеве в связи с распространением коронавируса с 24 марта по 4 апреля вводят более строгие карантине ограничения в рамках оранжевой зоны.
  • Сегодня в Мининфраструктуры сообщили, что решения по ограничениям регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автотранспортом и ж/д в красных зонах эпидемиологической опасности теперь самостоятельно будут принимать региональные комиссии. 
Вадим Ребрина
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транспорт Николаев карантин коронавирус
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