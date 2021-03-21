"Все очень плохо". Николаев ужесточает карантин из-за COVID-19

В Николаеве в связи с распространением коронавируса вводят более строгие карантине ограничения в рамках оранжевой зоны. Об этом сообщил в Facebook глава Николаевской ОГА Виталий Ким по итогах заседания ТЭБ и ЧС.

"Все очень плохо, мы уверенно идем к красной зоне", – написал Ким и добавил, что по одному из показателей город уже там: по количеству госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением.

По его словам, в течение последних семи дней на 100 000 населения приходится 101,15 случаев (при допустимом показателе не более 60-ти).

"С такими темпами второй показатель будет преодолен в ближайшие дням и мы войдем в красную зону. Это загруженность коек, обеспеченных медицинским кислородом. На сегодня – это 64,72% при допустимом – не более 65%", – сообщил глава ОГА.

Новые ограничения в Николаеве вступают в силу с 01:00 24 марта и будут действовать до 4 апреля включительно.

По данным Кима, в Николаеве будет запрещено:

- работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные

залы);

- работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);

- работа ярмарок "выходного дня"

- проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 кв.м на одного человека);

- проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других);

- присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.

Кроме того:

- заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос;

- автозаправочные станции будут работать – при соблюдении строгих норм и без работы кафе;

- парикмахерские, салоны красоты могут работать по предварительной записи, как и фитнес и спортивные залы – без групповых занятий;

- детские сады будут работать, школы после каникул вернутся к учебе – дистанционно;

- все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу;

- частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы.

- большим продуктовым магазинам рекомендовано вести "специальные часы посещения" для граждан пожилого возраста.

Общественный транспорт будет работать в обычном режиме. С соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима. С заполненностью мест для сидения на 50%. Городу рекомендовали обновить электронные пропуска для работников критической инфраструктуры и других необходимых работников, в случае введения ограничений для работы общественного транспорта.

20 марта в Киеве ввели локдаун, он продлится до 9 апреля включительно.

Позже в тот же день Кабмин решил ввести в Киеве и Одесской области красную зону карантина: список ограничений.

21 марта в Киевской области вступил в силу усиленный карантин.

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Наталия Медведева

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