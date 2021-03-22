Киев не будет останавливать общественный транспорт на период локдауна, однако он будет работать со строгим соблюдением санитарных норм. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

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Такое решение приняла сегодня Постоянная комиссиия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

Общественный транспорт — наземный и метрополитен – будет курсировать с наполненностью не более 50% мест, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства.

"Подчеркиваю необходимость неукоснительного соблюдения пассажирами противоэпидемических правил – масочного режима и социальной дистанции", – написал Поворозник.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Киеве вводят локдаун с 20 марта по 9 апреля. Список ограничений.

Сегодня в Мининфраструктуры сообщили, что решения по ограничениям регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автотранспортом и ж/д в красных зонах эпидемиологической опасности теперь самостоятельно будут принимать Региональные комиссии.

Вадим Ребрина

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