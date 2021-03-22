Киев не будет останавливать общественный транспорт на период локдауна
22.03.2021, 16:40
Фото: LIGA.net
Киев не будет останавливать общественный транспорт на период локдауна, однако он будет работать со строгим соблюдением санитарных норм. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Такое решение приняла сегодня Постоянная комиссиия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.
Общественный транспорт — наземный и метрополитен – будет курсировать с наполненностью не более 50% мест, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства.
"Подчеркиваю необходимость неукоснительного соблюдения пассажирами противоэпидемических правил – масочного режима и социальной дистанции", – написал Поворозник.
- В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Киеве вводят локдаун с 20 марта по 9 апреля. Список ограничений.
- Сегодня в Мининфраструктуры сообщили, что решения по ограничениям регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автотранспортом и ж/д в красных зонах эпидемиологической опасности теперь самостоятельно будут принимать Региональные комиссии.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Керівник складу IT
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев • Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетологРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии