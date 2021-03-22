В красной зоне – Киев и семь областей. Минздрав обновил данные по эпидопасности: таблица

Минздрав обновил зоны эпидемиологической опасности по уровню распространения коронавируса. В красной зоне оказались Киев и семь областей, сообщает пресс-служба МОЗ.

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По сравнению с 21 марта, к Киеву, Закарпатской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Одесской и Черновицкой областям в красной зоне эпидемиологической опасности добавилась Сумская область. По решению Госкомиссии ТЭБ и ЧС в областях красной зоны могут вводиться более строгие карантинные ограничения.

В оранжевой зоне сегодня находятся 11 областей: Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская. Оранжевый уровень является предупреждающим, он означает, что регион вскоре может попасть в красную зону.

В желтой зоне – Волынская, Запорожская, Кировоградская, Ровенская, Харьковская и Херсонская области. Ограничения желтой зоны можно посмотреть здесь.

Таблица по областям (нажмите, чтобы увеличить):

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Денис Юдин

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