Коронавирус. В Украине почти 8000 новых заболевших: больше всего – во Львовской области
Вчера, 21 марта, в Украине выявили 7893 заболевших коронавирусом (днем ранее – 11 145), больше всего – во Львовской области (937 случаев COVID-19 за сутки). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
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Также наивысшее за сутки число заболевших COVID-19 было выявлено в Одесской (745), Житомирской (580), Киевской (557) и
Винницкой (513) областях.
За сутки во всей Украине умерли 157 больных COVID-19 (днем ранее – 166), выздоровели – 2993 (3877), были госпитализированы – 3026 (4838).
Суточное число тестов на коронавирус сократилось до 34 129 (68 776). Методом ПЦР сделали 21 611 тестов (35 240), ИФА – 4418 (6443), экспресс-тестов на антиген – 8100 (27 093).
С начала эпидемии коронавируса в Украине выявили 1 554 256 заболевших, 30 098 умерших и 1 260 842 выздоровевших.
Динамика заболеваемости в Киеве и областях:
Киев – 349 заболевших коронавирусом за сутки (днем ранее – 434);
Винницкая область – 513 (664);
Волынская – 186 (173);
Днепропетровская – 455 (760);
Донецкая – 210 (373);
Житомирская – 580 (814);
Закарпатская – 289 (367);
Запорожская – 189 (274);
Ивано-Франковская – 241 (331);
Киевская – 557 (654);
Кировоградская – четыре (95);
Луганская – 17 (23);
Львовская – 937 (1117);
Николаевская – 301 (353);
Одесская – 745 (660);
Полтавская – 130 (267);
Ровенская – 125 (217);
Сумская – 289 (388);
Тернопольская – 276 (376);
Харьковская – 456 (879);
Херсонская – 86 (165);
Хмельницкая – 198 (740);
Черкасская – 247 (291);
Черновицкая – 384 (418);
Черниговская – 129 (312).
Не включены данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
- В начале марта более заразный британский штамм коронавируса выявили в Украине. По словам Степанова, он распространился по всей стране.
- В правительстве объявили о начале третьей волны эпидемии в Украине, Минздрав прогнозирует рост заболеваемости до конца апреля.
- С 20 марта власти Киева ввели локдаун. С 21 марта локдаун введен в Киевской области. С 23 марта в Киеве и Одесской области начнут действовать ограничения красной зоны, в которой сейчас уже находятся четыре области.
- На 21 марта в Украине препаратом Covishield (индийское торговое название вакцины Oxford / AstraZeneca) вакцинировали против коронавируса более 108 000 человек.
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