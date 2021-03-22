Коронавирус. В Украине почти 8000 новых заболевших: больше всего – во Львовской области

Вчера, 21 марта, в Украине выявили 7893 заболевших коронавирусом (днем ранее – 11 145), больше всего – во Львовской области (937 случаев COVID-19 за сутки). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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Также наивысшее за сутки число заболевших COVID-19 было выявлено в Одесской (745), Житомирской (580), Киевской (557) и

Винницкой (513) областях.

За сутки во всей Украине умерли 157 больных COVID-19 (днем ранее – 166), выздоровели – 2993 (3877), были госпитализированы – 3026 (4838).

Суточное число тестов на коронавирус сократилось до 34 129 (68 776). Методом ПЦР сделали 21 611 тестов (35 240), ИФА – 4418 (6443), экспресс-тестов на антиген – 8100 (27 093).

С начала эпидемии коронавируса в Украине выявили 1 554 256 заболевших, 30 098 умерших и 1 260 842 выздоровевших.

Динамика заболеваемости в Киеве и областях:

Киев – 349 заболевших коронавирусом за сутки (днем ранее – 434);

Винницкая область – 513 (664);

Волынская – 186 (173);

Днепропетровская – 455 (760);

Донецкая – 210 (373);

Житомирская – 580 (814);

Закарпатская – 289 (367);

Запорожская – 189 (274);

Ивано-Франковская – 241 (331);

Киевская – 557 (654);

Кировоградская – четыре (95);

Луганская – 17 (23);

Львовская – 937 (1117);

Николаевская – 301 (353);

Одесская – 745 (660);

Полтавская – 130 (267);

Ровенская – 125 (217);

Сумская – 289 (388);

Тернопольская – 276 (376);

Харьковская – 456 (879);

Херсонская – 86 (165);

Хмельницкая – 198 (740);

Черкасская – 247 (291);

Черновицкая – 384 (418);

Черниговская – 129 (312).

Не включены данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

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Марк Сировой

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