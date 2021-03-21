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В Украине привили более 108 000 человек с начала кампании по вакцинации от коронавируса

21.03.2021, 09:48
В Украине привили более 108 000 человек с начала кампании по вакцинации от коронавируса - Фото
Вакцинация от COVID-19 в Украине (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

За прошедшие сутки, 20 марта, в Украине против COVID-19 привили 3968 человек. Всего с начала кампании по вакцинации привили 108 310 человек. Все они получили первую дозу вакцины. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

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С начала кампании завершил вакцинацию (получил две дозы) – один человек. За 20 марта было сделано на 7660 прививок меньше, чем сутками ранее, говорится в сообщении. Вакцинацию совершали 134 мобильные бригады.

Больше всего прививок за сутки сделали в Киевской области – 550, а за весь период кампании – в Донецкой области – 8244.

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Владислав Сердюк
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Украина вакцинация коронавирус COVID-19
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