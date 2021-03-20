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Шмыгаль: Украина подписала контракты на поставку шести вакцин, три из них зарегистрированы

20.03.2021, 16:40
Шмыгаль: Украина подписала контракты на поставку шести вакцин, три из них зарегистрированы - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Украина подписала уже шесть договоров на поставку вакцин и продолжает вести переговоры с остальными производителями мировых вакцин. При этом российский Sputnik в страну точно поставляться не будет. Об этом заявил в интервью немецкому Bild премьер Денис Шмыгаль.

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"Украина ведет переговоры со всеми производителями, с шестью из них подписаны предварительные контракты, а три вакцины одобрены к применению – Pfizer, AstraZeneca и Sinovac", – подчеркнул глава правительства.

По словам Шмыгаля, в скором времени ожидается поставка первой партии вакцины от Pfizer-Biontech в рамках проекта COVAX, где основным донором является Германия.

Он заявил, российская вакцина Sputnik V в Украине применяться не будет, так как "она не прошла все стадии клинических испытаний и нельзя использовать вакцину страны, с которой мы находимся в военном конфликте".

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Дарья Мостовая
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вакцина Денис Шмыгаль AstraZeneca Sinovac Sputnik V Pfizer-BioNTech
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