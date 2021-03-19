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Степанов: Британский штамм есть уже по всей Украине

19.03.2021, 22:55
Степанов: Британский штамм есть уже по всей Украине - Фото
Максим Степанов (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Так называемый британский штамм коронавируса зафиксирован уже в семи областях Украины. Об этом в эфире Свободы слова с Савиком Шустером сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Кроме регистрации в Ивано-Франковской области, сегодня пришли данные от нашего Института эпидемиологии. Он (британский штамм, – ред.) обнаружен в Киеве, Днепре, Львове и Харькове, то есть мы говорим, что британский штамм есть по всей стране", – сказал он.

Степанов напомнил, что британский штамм в несколько раз более заразный, чем тот, который фиксировали в Украине в начале эпидемии. Он считает, что Украину ждет "напряженная ситуация" с коронавирусом.

Ранее британский штамм был зафиксирован в Винницкой и Закарпатской областях.



Вадим Ребрина
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максим степанов   COVID-19
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