Степанов: Британский штамм есть уже по всей Украине
Так называемый британский штамм коронавируса зафиксирован уже в семи областях Украины. Об этом в эфире Свободы слова с Савиком Шустером сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
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"Кроме регистрации в Ивано-Франковской области, сегодня пришли данные от нашего Института эпидемиологии. Он (британский штамм, – ред.) обнаружен в Киеве, Днепре, Львове и Харькове, то есть мы говорим, что британский штамм есть по всей стране", – сказал он.
Степанов напомнил, что британский штамм в несколько раз более заразный, чем тот, который фиксировали в Украине в начале эпидемии. Он считает, что Украину ждет "напряженная ситуация" с коронавирусом.
Ранее британский штамм был зафиксирован в Винницкой и Закарпатской областях.
- В декабре 2020 года в Великобритании обнаружили новый вариант коронавируса, который распространяется гораздо быстрее уже известного. Однако нет данных о том, что он более смертельный или не реагирует на вакцину.
- 4 марта стало известно о выявлении в Украине британского штамма коронавируса.
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