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В двух областях подтвердили британский коронавирус, штаммов из ЮАР и Бразилии не нашли

16.03.2021, 13:20
В двух областях подтвердили британский коронавирус, штаммов из ЮАР и Бразилии не нашли - Фото
Иллюстративное фото: Lynn Bo Bo/EPA
дополнено

Лаборатория берлинской клиники Шарите подтвердила наличие британского штамма коронавируса в Винницкой и Закарпатской областях, бразильский и южно-африканский штаммы не обнаружены. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья.

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ЦОЗ получил результаты секвенирования 152 образцов, отправленных в Шарите. Британский штамм коронавируса выявлен в четырех образцах из Винницкой и двух из Закарпатской областей.

Изменения выявлены в двух образцах из Львовской и Луганской областей.

Циркуляция в Украине штаммов коронавируса из ЮАР и Бразилии не обнаружена.

Ранее в Шарите выявили циркуляцию в Украине 18 мутировавших штаммов из стран Европы (Италии, Дании, Бельгии, Великобритании), Азии и Австралии.

ДОПОЛНЕНО В 15:17: В ЦОЗ сообщили LIGA.net, что образцы из Львовской и Луганской областей не являются британским штаммом. В них найдено совпадение только мутации del HV69/70 в шиповидном S-белке патогена, но не обнаружено мутации N501Y V1.

Денис Юдин, Марк Сировой
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шарите коронавирус COVID-19 штамм ЦОЗ британский штамм
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