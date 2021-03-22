UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Во время локдауна детские садики в Киеве будут работать в обычном режиме – КГГА

22.03.2021, 13:14
Во время локдауна детские садики в Киеве будут работать в обычном режиме – КГГА - Фото
Детский сад (Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА)

Во время усиления карантинных ограничений, которые вступают в силу с 23 марта, детские сады в столице будут работать в обычном режиме с усилением противоэпидемических мероприятий. Об этом сообщил замглавы Киевской горадминистрации Валентин Мондриевский, говорится на сайте КГГА.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

"Для дополнительной безопасности доступ родителей к помещениям будет ограничен – воспитатели будут забирать детей перед входом в учреждение. Конечно, по возможности, лучше оставлять дошкольников дома", – отметил чиновник.

Он подчеркнул, что сейчас в Киеве из-за коронавируса закрыт только один детсад в Святошинском районе и 171 группа в 142 садиках.

  • В январе мэр Киева Кличко заявлял, что в столице работают все школы, на карантине только около 400 групп в детсадах.

Читайте также: В Украине появился детский сад онлайн

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
киев КГГА детский сад карантин красная зона локдаун
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 