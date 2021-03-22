Во время локдауна детские садики в Киеве будут работать в обычном режиме – КГГА
22.03.2021, 13:14
Детский сад (Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА)
Во время усиления карантинных ограничений, которые вступают в силу с 23 марта, детские сады в столице будут работать в обычном режиме с усилением противоэпидемических мероприятий. Об этом сообщил замглавы Киевской горадминистрации Валентин Мондриевский, говорится на сайте КГГА.
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"Для дополнительной безопасности доступ родителей к помещениям будет ограничен – воспитатели будут забирать детей перед входом в учреждение. Конечно, по возможности, лучше оставлять дошкольников дома", – отметил чиновник.
Он подчеркнул, что сейчас в Киеве из-за коронавируса закрыт только один детсад в Святошинском районе и 171 группа в 142 садиках.
- В январе мэр Киева Кличко заявлял, что в столице работают все школы, на карантине только около 400 групп в детсадах.
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