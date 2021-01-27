В Киеве работают все школы, на карантине около 40 групп в детских садах – Кличко
27.01.2021, 14:39
Иллюстративное фото: depositphotos.com
В Киеве работают все школы и детские сады, ни одно учебное заведение не находится на карантине. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко сегодня, 27 января, на брифинге.
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По словам Кличко, на дистанционном обучении находится только один класс в одной из школ. Болеют коронавирусом 108 учеников и 89 учителей.
Временно закрыты 38 групп в 34 детских садах. Наполненность групп – более 60%.
- 25 января в Украине закончился жесткий карантин, но остались декабрьские ограничения.
- За прошедшие сутки в Украине выявлены 3 776 новых заболевших COVID-19, в Киеве – 437.
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