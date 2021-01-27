Коронавирус. В Украине около 4000 новых заболевших, за сутки протестировали 47 000 человек
Вчера, 26 января, в Украине выявили 3 776 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 2 779), выздоровели 14 250 пациентов (сутками ранее – 12 538). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
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Среди заболевших 115 детей и 172 медика. Госпитализированы 2 430 пациентов (сутками ранее – 891).
Скончались 145 заболевших (сутками ранее – 133).
Официально за 26 января сделано 47 120 тестов на коронавирус (32 030 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 27 041, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 20 079.
Больше всего заболевших за сутки выявлено в Киеве, Киевской, Харьковской, Львовской и Запорожской областях.
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 200 883 заболевших COVID-19. 980 085 из них выздоровели, 22 202 – умерли. Проведено более 6,1 млн тестов.
Данные по областям:
Киев – 437 новых случаев;
Киевская – 276;
Харьковская – 238;
Львовская – 221;
Запорожская – 204;
Днепропетровская – 188;
Одесская – 185;
Николаевская – 174;
Хмельницкая – 169;
Черновицкая – 169;
Ивано-Франковская – 167;
Ровенская – 164;
Винницкая – 158;
Донецкая – 143;
Черкасская – 126;
Полтавская – 116;
Житомирская – 107;
Тернопольская – 96;
Закарпатская – 86;
Сумская – 85;
Волынская – 76;
Херсонская – 64;
Луганская – 49;
Кировоградская – 48;
Черниговская – 30.
- 25 января в Украине закончился жесткий карантин, но остались декабрьские ограничения.
- Президент Зеленский заявил, что вакцинация от коронавируса начнется в феврале.
- Количество заболевших COVID-19 в мире превысило 100 млн.
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