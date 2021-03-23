Ситуация с СOVID-19 ухудшается, нас ждет еще очень тяжелый период – Степанов
Ситуация с распространением коронавируса в Украине ухудшается – сегодня в стране был установлен антирекорд по количеству умерших: ушли из жизни из-за COVID-19 за одни сутки больше 300 человек. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.
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"Нас ждет еще очень тяжелый период", – сказал он.
Степанов добавил, что на прошлой неделе заболело на 26 000 украинцев больше (86 708), чем неделей ранее (60 748). Количество госпитализированных также возросло: по состоянию на утро 22 марта в больницах было 36 600 заболевших пациентов или с подозрением на коронавирус.
Глава Минздрава заявил, что в стране увеличилась смертность от COVID-19: на прошлой неделе умерло 1 665 человек – это более чем на 300 больше, чем неделей до этого.
Помимо этого, возросло и количество тестирований, говорит Степанов: с 395 000 на позапрошлой неделе до более чем 531 000 тестов на прошлой.
- С 20 марта власти Киева ввели локдаун, с 21 марта локдаун введен в Киевской области.
- С сегодняшнего дня, 23 марта, в Киеве и Одесской области начнут действовать ограничения красной зоны, в которой сейчас уже находятся четыре области.
- За прошедшие сутки в Украине выявили почти 11 500 больных коронавирусом.
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