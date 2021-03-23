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Ситуация с СOVID-19 ухудшается, нас ждет еще очень тяжелый период – Степанов

23.03.2021, 10:51
Ситуация с СOVID-19 ухудшается, нас ждет еще очень тяжелый период – Степанов - Фото
Максим Степанов (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Ситуация с распространением коронавируса в Украине ухудшается – сегодня в стране был установлен антирекорд по количеству умерших: ушли из жизни из-за COVID-19 за одни сутки больше 300 человек. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга. 

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"Нас ждет еще очень тяжелый период", – сказал он.

Степанов добавил, что на прошлой неделе заболело на 26 000 украинцев больше (86 708), чем неделей ранее (60 748). Количество госпитализированных также возросло: по состоянию на утро 22 марта в больницах было 36 600 заболевших пациентов или с подозрением на коронавирус.

Глава Минздрава заявил, что в стране увеличилась смертность от COVID-19: на прошлой неделе умерло 1 665 человек – это более чем на 300 больше, чем неделей до этого.

Помимо этого, возросло и количество тестирований, говорит Степанов: с 395 000 на позапрошлой неделе до более чем 531 000 тестов на прошлой. 

Читайте также: Кабмин ввел обязательный ПЦР-тест на коронавирус для въезда в Украину

Станислав Стороженко
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минздрав МОЗ максим степанов эпидемия коронавирус COVID-19
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