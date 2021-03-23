Pfizer начала раннее исследование лекарств от COVID-19 – перорального и внутривенного

Компания Pfizer Inc начала ранние испытания в США пероральной противовирусной терапии COVID-19, которую можно было бы назначать пациентам при первых признаках инфекции. Также изучается кандидатное противовирусное средство, вводимое внутривенно. Об этом сообщает Reuters.

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Представитель Pfizer заявил, что препарат-кандидат пероральной противовирусной терапии показал высокую активность против SARS-CoV-2 в лабораторных исследованиях.

Как отмечается, кандидат Pfizer, названный PF-07321332, представляет собой ингибитор протеазы, который предотвращает репликацию вируса в клетках.

По словам компании, ингибиторы протеазы эффективны при лечении других вирусных патогенов, таких как ВИЧ и вирус гепатита С – как сами по себе, так и в сочетании с другими противовирусными препаратами.

Pfizer считает, что этот препарат может обеспечить хорошо переносимое лечение от COVID-19.

Компания также изучает кандидатное противовирусное средство, вводимое внутривенно, в рамках раннего испытания на госпитализированных пациентах с COVID-19.

"Вместе эти два (пероральные и внутривенные кандидаты) могут создать парадигму комплексного лечения, которая дополняет вакцинацию в тех случаях, когда болезнь все еще возникает", – сказал глава подразделения глобальных исследований, разработок и медицины Pfizer Микаэль Дольстен.

Как сообщается, помимо кандидата от Pfizer существуют еще два пероральных противовирусных препарата, которые находятся на промежуточных стадиях испытаний: одно разработано компанией Merck&Co и Ridgeback Bio, другое – от Roche Holding и Atea Pharmaceuticals.

Сейчас для лечения пациентов с COVID-19 во всем мире разрешен препарат дексаметазон.

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Наталия Медведева

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