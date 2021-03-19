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В Германии высшую награду страны вручили супругам-разработчикам вакцины от Pfizer – фото

19.03.2021, 17:34
В Германии высшую награду страны вручили супругам-разработчикам вакцины от Pfizer – фото - Фото
Супруги Озлем Тюречи и Угур Шахин (Фото - ЕРА)

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил орден "За заслуги перед Германией" руководителям биотехнологической компании BioNTech Озлеме Тюречи и Угуру Шахину, которая совместно с Pfizer разработала первую вакцину от COVID-19. Об этом пишет Tagesspiegel

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"Ваше революционное открытие спасает человеческие жизни, оно сохраняет средства к существованию, оно обеспечивает наше социальное, экономическое и культурное выживание", – сказал Штайнмайер.

По словам президента ФРГ, с каждым вакцинированным человеком люди "могут сделать небольшой шаг назад к повседневной жизни".

"Шаг к жизни, по которой мы скучаем, и к людям, которых мы любим", – добавил он.

Станислав Стороженко
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вакцина коронавирус Pfizer BioNtech
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