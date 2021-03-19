В Германии высшую награду страны вручили супругам-разработчикам вакцины от Pfizer – фото
Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил орден "За заслуги перед Германией" руководителям биотехнологической компании BioNTech Озлеме Тюречи и Угуру Шахину, которая совместно с Pfizer разработала первую вакцину от COVID-19. Об этом пишет Tagesspiegel.
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"Ваше революционное открытие спасает человеческие жизни, оно сохраняет средства к существованию, оно обеспечивает наше социальное, экономическое и культурное выживание", – сказал Штайнмайер.
По словам президента ФРГ, с каждым вакцинированным человеком люди "могут сделать небольшой шаг назад к повседневной жизни".
"Шаг к жизни, по которой мы скучаем, и к людям, которых мы любим", – добавил он.
- 9 ноября американская компания Pfizer и немецкая BioNTech заявили, что их вакцина против COVID-19 показала эффективность выше 90% на промежуточных итогах третьей стадии клинических испытаний. LIGA.net объясняет, что это за вакцина и почему возник такой фурор.
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