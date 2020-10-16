В ВОЗ назвали единственное известное эффективное лекарство против COVID-19 – дексаметазон

Кортикостероид дексаметазон показал свою эффективность против COVID-19 для пациентов с тяжелой формой болезни, сказал Тедрос

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что на сегодня есть только одно лекарство, действительно эффективное против COVID-19 в тяжелой форме. Это медицинское средство дексаметазон. Об этом заявил в начале брифинга генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"В настоящее время кортикостероид дексаметазон по-прежнему является единственным терапевтическим средством, которое показало свою эффективность против COVID-19 для пациентов с тяжелой формой болезни", – сказал Тедрос.

Он подтвердил появившуюся ранее сегодня информацию, что промежуточные результаты крупнейшего в мире исследования препаратов для лечения COVID-19 под эгидой Всемирной организации здравоохранения показали, что получившие известность и зачастую широко применяемые четыре лекарства – ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир (в комбинации с ритонавиром) и интерферон-β1a – "оказывают незначительное" или "не оказывают никакого" влияния на течение болезни у госпитализированных и их выживаемость.

16 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и два британских врача, возглавляющих борьбу с эпидемией коронавируса, заявили, что дексаметазон доказал свою эффективность при лечении COVID-19. По словам представителя Оксфордского университета, дексаметазон способен помочь 75% всех пациентов с коронавирусной болезнью, а также может снизить вероятность смерти примерно на 35% для пациентов, находящихся на аппарате ИВЛ.

17 июня глава ВОЗ назвал информацию об исследовании британских медиков "отличной новостью".

26 июня Министерство здравоохранения внесло дексаметазон в протокол лечения коронавируса.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.