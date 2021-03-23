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Еще одна область официально попала в красную зону карантина

23.03.2021, 19:42
Еще одна область официально попала в красную зону карантина - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Во Львовской области с 25 марта вводится красный уровень эпидемиологической опасности. Такое решение приняла на внеочередном заседании Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает в Telegram министр Кабинета министров Олег Немчинов.

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Член правления Укрзалізниці Александр Перцовский сообщил, что, в качестве исключения, ограничения посадки в межобластные поезда в ближайшие семь дней применяться не будут.

В населенных пунктах красной зоны запрещены:

- прием посетителей в заведениях общепита;

- работа непродовольственных рынков и магазинов;

- посещение образовательных учреждений (кроме детсадов, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов школ);

- прием посетителей в ТРЦ, развлекательных заведениях, учреждениях торговли и бытового обслуживания;

- прием посетителей в спортзалах, фитнес-центрах, бассейнах;

- проведение массовых развлекательных, спортивных, культурных и других мероприятий (кроме официальных спортивных без зрителей);

- прием посетителей заведениями культуры (кроме историко-культурных заповедников);

- проведение культурных массовых мероприятий (кроме автоконцертов, автокинтоеатров, производства аудовизуальных произведений);

- работа заведений общепита в отелях с 23:00 до 06:00 (кроме предоставления услуг питания в отельных номерах).

- вопрос работы общественного транспорта будет решать региональная комиссия по ТЭБ и ЧС.

  • С 19 марта на территории Львовской области усилен карантин из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19.
  • Продолжают находиться в красной зоне Киев, Одесская, Житомирская, Закарпатская, Сумская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Киевская области.
Вадим Ребрина
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Львов карантин   COVID-19
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