"Усиление ограничений неотвратимо". Львовская область ужесточает карантин
С 19 марта на территории Львовской области будет усилен карантин из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба местной ОГА.
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Как отмечается, на сегодняшнем заседании комиссии ТЭБ и ЧС решено рекомендовать органам местного самоуправления ввести в области дополнительные ограничительные меры с 19 до 29 марта (с возможным продлением – в зависимости от эпидемиологической ситуации).
"Усиление карантина неотвратимо… Эпидситуация сегодня близка к критическому уровню", – заявил первый заместитель председателя Львовской ОГА Андрей Годик.
Дополнительные ограничительные меры предусматривают запрет на:
работу заведений питания (кроме доставки и заказов на вынос);
посещение торгово-развлекательных центров;
прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;
посещение учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий;
работу спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;
проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей при условии соблюдения участниками таких мероприятий соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий;
деятельность непродовольственных рынков.
- Ранее сегодня мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе с 19 марта будет введен усиленный карантин, который продлится до 28 марта.
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