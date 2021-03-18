"Усиление ограничений неотвратимо". Львовская область ужесточает карантин

С 19 марта на территории Львовской области будет усилен карантин из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба местной ОГА.

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Как отмечается, на сегодняшнем заседании комиссии ТЭБ и ЧС решено рекомендовать органам местного самоуправления ввести в области дополнительные ограничительные меры с 19 до 29 марта (с возможным продлением – в зависимости от эпидемиологической ситуации).

"Усиление карантина неотвратимо… Эпидситуация сегодня близка к критическому уровню", – заявил первый заместитель председателя Львовской ОГА Андрей Годик.

Дополнительные ограничительные меры предусматривают запрет на:

работу заведений питания (кроме доставки и заказов на вынос);

посещение торгово-развлекательных центров;

прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;

посещение учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий;

работу спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;

проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей при условии соблюдения участниками таких мероприятий соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий;

деятельность непродовольственных рынков.

Ранее сегодня мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе с 19 марта будет введен усиленный карантин, который продлится до 28 марта.

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Наталия Медведева

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