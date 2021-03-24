В Киеве могут остановить работу метро и другого общественного транспорта – Кличко
Общественный транспорт в Киеве, в частности, метро во время карантина работает исключительно для тех пассажиров, которые добираются на работу или в по неотложным делам. Власти города могут остановить работу общественного транспорта в случае, если ситуация с его заполняемостью не улучшится. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге.
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"Толпы в транспорте – это, я считаю, безответственностью тех людей, которые не следуют рекомендациям и пренебрегают правилами. Если ситуация не улучшится, городская власть и правительство будут принимать решение об остановке общественного транспорта в столице, тогда будет более жесткий локдаун", – сказал он.
По словам Кличко общественный транспорт столицы работает для тех, кто работает "в сферах жизнеобеспечения города".
- На 23 марта в красной зоне эпидемиологической опасности находятся Киев, Одесская, Житомирская, Закарпатская, Сумская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Киевская области.
- Киев – один из лидеров по заболеваемости COVID-19 за прошедшие сутки.
- По словам замглавы Киевской горгосадминистрации Николая Поворозника, карантин красной зоны в Киеве могут ослабить, если в течение пяти дней будет улучшаться ситуация с показателями эпидемии коронавируса.
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