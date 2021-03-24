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В Киеве могут остановить работу метро и другого общественного транспорта – Кличко

24.03.2021, 13:07
В Киеве могут остановить работу метро и другого общественного транспорта – Кличко - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

Общественный транспорт в Киеве, в частности, метро во время карантина работает исключительно для тех пассажиров, которые добираются на работу или в по неотложным делам. Власти города могут остановить работу общественного транспорта в случае, если ситуация с его заполняемостью не улучшится. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге. 

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"Толпы в транспорте – это, я считаю, безответственностью тех людей, которые не следуют рекомендациям и пренебрегают правилами. Если ситуация не улучшится, городская власть и правительство будут принимать решение об остановке общественного транспорта в столице, тогда будет более жесткий локдаун", – сказал он.

По словам Кличко общественный транспорт столицы работает для тех, кто работает "в сферах жизнеобеспечения города".

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Станислав Стороженко
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общественный транспорт киев метро КГГА карантин COVID-19
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