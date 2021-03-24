Коронавирус. Более 14 000 новых заболевших, второй день подряд – рекордное число умерших

Вчера, 23 марта, в Украине выявили 14 174 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 11 476), выздоровели 7386 пациентов (сутками ранее – 8044). Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Среди заболевших 750 детей и 434 медика. Госпитализированы 5438 пациентов (сутками ранее – 2519).

Скончались 342 заболевших (сутками ранее – 333), это наибольшее число умерших от коронавируса за один день с начала эпидемии.

Официально за 23 марта сделаны 126 948 тестов на коронавирус (88 673 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет больных, – 52 196, по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших, – 21 549, экспресс-тестов на антиген – 53 203.

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Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Киеве, Одесской, Хмельницкой, Львовской и Киевской областях.

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 579 906 заболевших COVID-19, из них 1 276 272 выздоровели, 30 773 – умерли. Проведено более 7,7 млн ПЦР-тестов.

Данные по областям:

Киев – 1300 новых заболевших;

Одесская – 1177;

Хмельницкая – 994;

Львовская – 939;

Киевская – 813;

Харьковская – 809;

Днепропетровская – 785;

Закарпатская – 637;

Донецкая – 635;

Винницкая – 616;

Запорожская – 603;

Ровенская – 540;

Тернопольская – 522;

Сумская – 494;

Черновицкая – 484;

Житомирская – 453;

Полтавская – 450;

Черкасская – 426;

Николаевская – 380;

Ивано-Франковская – 351;

Волынская – 275;

Луганская – 152;

Херсонская – 128;

Кировоградская – 113;

Черниговская – 98.

На 23 марта в красной зоне эпидемиологической опасности находятся Киев, Одесская, Житомирская, Закарпатская, Сумская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Киевская области.

С 25 марта во Львовской области вводятся ограничения красной зоны.

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Денис Юдин

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