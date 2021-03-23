Карантин в Киеве ослабят, если ситуация будет улучшаться пять дней подряд – КГГА

Карантин красной зоны в Киеве могут ослабить, если в течение пяти дней будет улучшаться ситуация с показателями эпидемии коронавируса. Об этом заявил в комментарии РБК-Украина первый замглавы Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Если у нас в течение пяти дней будет улучшение ситуации по показателям правительственного постановления, тогда мы перейдем к более мягким ограничениям", – сказал он.

В то же время Поворозник сказал, что ограничения могут и усилить при ухудшении ситуации. В частности, местная власть может ограничивать работу транспорта, напомнил он.

Сейчас Минздрав оценивает эпидситуацию в регионах по пяти показателям:

- Коэффициент выявленных случаев COVID-19 об общего числа тестов (должен быть не более 20%);

- Охват тестированием (более 300 тестов на 100 000 населения);

- Уровень госпитализаций (менее 60 на 100 000 населения в течение последних семи дней);

- Динамика госпитализаций (рост не должен быть более 50% за семь дней в сравнении с предыдущим аналогичным периодом);

- Загруженность коек с кислородом (не более 70%).

По данным на 23 марта, в Киеве три дня подряд превышен показатель госпитализаций: более 100 при допустимых 60 госпитализированных на 100 000 населения.

Читайте также: В Украине новые зоны эпидопасности: в красную вошла Львовская область, близки к ней еще 14

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.