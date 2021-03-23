Карантин в Киеве ослабят, если ситуация будет улучшаться пять дней подряд – КГГА
Карантин красной зоны в Киеве могут ослабить, если в течение пяти дней будет улучшаться ситуация с показателями эпидемии коронавируса. Об этом заявил в комментарии РБК-Украина первый замглавы Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник.
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"Если у нас в течение пяти дней будет улучшение ситуации по показателям правительственного постановления, тогда мы перейдем к более мягким ограничениям", – сказал он.
В то же время Поворозник сказал, что ограничения могут и усилить при ухудшении ситуации. В частности, местная власть может ограничивать работу транспорта, напомнил он.
Сейчас Минздрав оценивает эпидситуацию в регионах по пяти показателям:
- Коэффициент выявленных случаев COVID-19 об общего числа тестов (должен быть не более 20%);
- Охват тестированием (более 300 тестов на 100 000 населения);
- Уровень госпитализаций (менее 60 на 100 000 населения в течение последних семи дней);
- Динамика госпитализаций (рост не должен быть более 50% за семь дней в сравнении с предыдущим аналогичным периодом);
- Загруженность коек с кислородом (не более 70%).
По данным на 23 марта, в Киеве три дня подряд превышен показатель госпитализаций: более 100 при допустимых 60 госпитализированных на 100 000 населения.
- С 20 марта в Киеве действует локдаун, введенный решением местных властей. Планируется, что он будет действовать до 9 апреля.
- С 23 марта в Киеве по решению правительства официально начали действовать правила карантина красной зоны. Местные власти решили, что транспорт в Киеве будет работать при заполненности не более 50% мест для сидения, детсады закрывать не будут.
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