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Карантин в Киеве ослабят, если ситуация будет улучшаться пять дней подряд – КГГА

23.03.2021, 17:18
Карантин в Киеве ослабят, если ситуация будет улучшаться пять дней подряд – КГГА - Фото
Панорама Киева (Фото: depositphotos.com)

Карантин красной зоны в Киеве могут ослабить, если в течение пяти дней будет улучшаться ситуация с показателями эпидемии коронавируса. Об этом заявил в комментарии РБК-Украина первый замглавы Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник.

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"Если у нас в течение пяти дней будет улучшение ситуации по показателям правительственного постановления, тогда мы перейдем к более мягким ограничениям", –  сказал он.

В то же время Поворозник сказал, что ограничения могут и усилить при ухудшении ситуации. В частности, местная власть может ограничивать работу транспорта, напомнил он.

Сейчас Минздрав оценивает эпидситуацию в регионах по пяти показателям:

- Коэффициент выявленных случаев COVID-19 об общего числа тестов (должен быть не более 20%);

- Охват тестированием (более 300 тестов на 100 000 населения);

- Уровень госпитализаций (менее 60 на 100 000 населения в течение последних семи дней);

- Динамика госпитализаций (рост не должен быть более 50% за семь дней в сравнении с предыдущим аналогичным периодом);

- Загруженность коек с кислородом (не более 70%).

По данным на 23 марта, в Киеве три дня подряд превышен показатель госпитализаций: более 100 при допустимых 60 госпитализированных на 100 000 населения.

Читайте также: В Украине новые зоны эпидопасности: в красную вошла Львовская область, близки к ней еще 14

Марк Сировой
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коронавирус карантин киев COVID-19 красная зона локдаун КГГА николай поворозник
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