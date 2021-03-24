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COVID-19. Наивысшая заболеваемость ожидается в Киеве и 8 областях: прогноз НАН на 2 недели

24.03.2021, 09:29
COVID-19. Наивысшая заболеваемость ожидается в Киеве и 8 областях: прогноз НАН на 2 недели - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

В ближайшие две недели самая высокая в Украине заболеваемость коронавирусом ожидается в Киеве и восьми областях. Об этом говорится в прогнозе Национальной академии наук.

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Ученые сделали прогнозы на два периода: до 30 марта и до 6 апреля. При этом не учитывались факторы возможного изменения карантинных ограничений, числа тестирований и количества подозрений на COVID-19.

Наивысшая заболеваемость в это время прогнозируется в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Львовской, Одесской, Харьковской и Хмельницкой областях.

Лидером заболеваемости будет Львовская область, прогнозируют в НАН. На 30 марта в ней в среднем будет по 1550 заболевших в сутки, на 6 апреля – 2295. За Львовской – Одесская область (1389 заболевших в среднем за сутки на 30 марта, 2135 – на 6 апреля).

Во всей Украине ожидается в среднем по 15 063 заболевших за сутки на 30 марта и по 19 759 – на 6 апреля.

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  • За прошедшие сутки в Украине выявили более 14 000 заболевших коронавирусом, второй день подряд умирает рекордное число больных COVID-19. Больше всего новых случаев COVID-19 было в Киеве, Одесской, Хмельницкой, Львовской и Киевской областях.
  • Вчера Минздрав обновил зоны карантина в Украине. В красную входят Киев и восемь областей, в желтой – одна область, все остальные области – в оранжевой.

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Марк Сировой
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Украина киев прогноз коронавирус COVID-19 области нан
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