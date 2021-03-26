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Степанов: Мы можем выйти примерно на 25 000 заболевших в день

26.03.2021, 22:10
Степанов: Мы можем выйти примерно на 25 000 заболевших в день - Фото
Максим Степанов (Скриншот видео Украина 24/Youtube)

Украина может выйти на 25 000 заболевших COVID-19 в ближайшие две-три недели. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире Украина 24.

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"Минимум еще две-три недели будем расти. У нас может происходить рост по разным регионам, и это действительно тяжелый период, потому что третья волна еще сопровождается новым штаммом вируса, агрессивный – так называемый британский штамм", – подчеркнул министр, 

Степанов добавил, что штамм "помолодел", стал более контагеозен – втрое заразнее, инкубационный период уменьшился, изменена клиническая картина – очень много тяжелых больных.

По словам Степанова, в Минздраве прогнозируют увеличение количества заражений. 

"В конечном случае, по нашим подсчетам, мы можем выйти примерно на 25 000 заболевших в день – это максимальные, рекордные вещи", – сказал министр.

Степанов уточнил, что этот показатель может быть достигнут в ближайшие две-три недели, а прогнозы составляются с учетом следования карантинным ограничениям.

Министр привел в пример придерживающихся правил Ивано-Франковскую, Закарпатскую, Черновицкую область, которые уже четвертую неделю находятся на красном уровне эпидопасности – по его словам, в ближайшие дни их начнут выводить в оранжевый или даже в желтый уровень.

Читайте также: "COVID-19 молодеет". В Украине за сутки заболело рекордное число детей – Радуцкий

Наталия Медведева
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максим степанов коронавирус
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