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COVID-19 | Кривая коронавируса стремительно растет: установлен рекорд за время эпидемии в Украине

26.03.2021, 08:20
Кривая коронавируса стремительно растет: установлен рекорд за время эпидемии в Украине - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук

Вчера, 25 марта, в Украине выявили 18 132 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 16 669), это стало новым печальным рекордом по суточной заболеваемости с начала текущего года. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Госпитализированы 4826 пациентов (сутками ранее – 4838), выздоровели 7138 украинцев(сутками ранее – 6748), умерли – 326 (362).

Официально за 25 марта сделано 119 087 тестов на коронавирус (128 615 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет только больных – 53 495 (57 818), по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших – 22 760 (22 950), экспресс-тестов на антиген – 42 832 (47 847).

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Одесской (1545), Днепропетровской (1358), Львовской (1304), Харьковской (1204) областях и Киеве (1164).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 614 707 заболевших COVID-19, из них 1 290 158 выздоровели, 31 461 – умер. 

Суточная заболеваемость по Киеву и областям:

Киев – 1164 (1267 – за сутки до этого);

Винницкая – 848 (772);

Волынская – 356 (349);

Днепропетровская – 1358 (892);

Донецкая – 725 (778);

Житомирская – 891 (1136);

Закарпатская – 429 (668);

Запорожская – 519 (488);

Ивано-Франковская – 402 (512);

Киевская – 1139 (872);

Кировоградская – 193 (184);

Луганская – 131 (141);

Львовская – 1304 (1032);

Николаевская – 534 (377);

Одесская – 1545 (1235);

Полтавская – 669 (521);

Ровенская – 554 (626);

Сумская – 633 (613);

Тернопольская – 627 (531);

Харьковская -1204 (918);

Херсонская – 177 (168);

Хмельницкая – 1040 (989);

Черниговская – 704 (548);

Черновицкая – 587 (543);

Черкасская – 399 (509).

  • 23 марта Кабмин ввел обязательный ПЦР-тест для иностранцев, въезжающих в Украину.
  • 24 марта Минздрав уточнил правила ношения масок в регионах красной зоны – носить их обязательно на территориях общего пользования при невозможности соблюдения социальной дистанции в один метр.

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Дарья Мостовая
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Украина киев статистика коронавирус COVID-19 области
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