COVID-19 | Кривая коронавируса стремительно растет: установлен рекорд за время эпидемии в Украине
Вчера, 25 марта, в Украине выявили 18 132 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 16 669), это стало новым печальным рекордом по суточной заболеваемости с начала текущего года. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
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Госпитализированы 4826 пациентов (сутками ранее – 4838), выздоровели 7138 украинцев(сутками ранее – 6748), умерли – 326 (362).
Официально за 25 марта сделано 119 087 тестов на коронавирус (128 615 сутками ранее). Из них по методу ПЦР, который выявляет только больных – 53 495 (57 818), по методу ИФА, выявляющему как больных, так и недавно переболевших – 22 760 (22 950), экспресс-тестов на антиген – 42 832 (47 847).
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки выявлено в Одесской (1545), Днепропетровской (1358), Львовской (1304), Харьковской (1204) областях и Киеве (1164).
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 1 614 707 заболевших COVID-19, из них 1 290 158 выздоровели, 31 461 – умер.
Суточная заболеваемость по Киеву и областям:
Киев – 1164 (1267 – за сутки до этого);
Винницкая – 848 (772);
Волынская – 356 (349);
Днепропетровская – 1358 (892);
Донецкая – 725 (778);
Житомирская – 891 (1136);
Закарпатская – 429 (668);
Запорожская – 519 (488);
Ивано-Франковская – 402 (512);
Киевская – 1139 (872);
Кировоградская – 193 (184);
Луганская – 131 (141);
Львовская – 1304 (1032);
Николаевская – 534 (377);
Одесская – 1545 (1235);
Полтавская – 669 (521);
Ровенская – 554 (626);
Сумская – 633 (613);
Тернопольская – 627 (531);
Харьковская -1204 (918);
Херсонская – 177 (168);
Хмельницкая – 1040 (989);
Черниговская – 704 (548);
Черновицкая – 587 (543);
Черкасская – 399 (509).
- 23 марта Кабмин ввел обязательный ПЦР-тест для иностранцев, въезжающих в Украину.
- 24 марта Минздрав уточнил правила ношения масок в регионах красной зоны – носить их обязательно на территориях общего пользования при невозможности соблюдения социальной дистанции в один метр.
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