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Ляшко рассказал, когда и как будут использовать прибывшую вакцину CoronaVac

25.03.2021, 23:06
Ляшко рассказал, когда и как будут использовать прибывшую вакцину CoronaVac - Фото
Виктор Ляшко (Скриншот видео ТСН/Youtube)

Прибывшая сегодня, 25 марта, в Украину партия вакцины CoronaVac против COVID-19 китайского производителя Sinovac Biotech сначала пройдет лабораторный контроль. Об этом сообщил замминстра здравоохранения – главный санврач Виктор Ляшко в эфире ТСН.

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По его словам, вакцина отправлена на 10-дневный лабораторный контроль. Если после лабораторного контроля ее допустят, она будет использоваться.

"Будут использоваться четко эти 215 000 доз – они будут распределены на две прививки. Сначала сделаем первую, потом – через 24 дня – вторую прививку", – сказал Ляшко.

Он добавил, что за несвоевременную поставку компания-поставщик отплатит штраф Медзакупкам.

"Мы надеемся, что в ближайшее время будет выполнен полный контракт – 1,9 млн доз вакцины", – сказал Ляшко.

СПРАВКА. Coronavac – третья вакцина в Украине, которую разрешили для экстренного использования. Ранее были зарегистрированы вакцина Comirnaty от Pfizer-BioNtech и Covishield, которая разработана компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом и производится в Индии Serum Institute. Вакциной Covishield уже прививают в Украине.
Наталия Медведева
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Виктор Ляшко CoronaVac коронавирус вакцинация
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