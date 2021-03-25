Ляшко рассказал, когда и как будут использовать прибывшую вакцину CoronaVac
Прибывшая сегодня, 25 марта, в Украину партия вакцины CoronaVac против COVID-19 китайского производителя Sinovac Biotech сначала пройдет лабораторный контроль. Об этом сообщил замминстра здравоохранения – главный санврач Виктор Ляшко в эфире ТСН.
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По его словам, вакцина отправлена на 10-дневный лабораторный контроль. Если после лабораторного контроля ее допустят, она будет использоваться.
"Будут использоваться четко эти 215 000 доз – они будут распределены на две прививки. Сначала сделаем первую, потом – через 24 дня – вторую прививку", – сказал Ляшко.
Он добавил, что за несвоевременную поставку компания-поставщик отплатит штраф Медзакупкам.
"Мы надеемся, что в ближайшее время будет выполнен полный контракт – 1,9 млн доз вакцины", – сказал Ляшко.
- 25 марта в Украину прибыла первая партия вакцины от Sinovac Biotech – 215 000 доз.
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