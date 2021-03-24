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МОЗ уточнил правила ношения маски в регионах красной зоны

24.03.2021, 19:58
МОЗ уточнил правила ношения маски в регионах красной зоны - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Минздрав внес изменения в постановление от 22 марта, в которых обозначил конкретный перечень мест обязательного ношения масок в регионах красной зоны эпидемиологической опасности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Так, согласно внесенным изменениям, масочный режим не предусмотрен в парках и скверах, как об этом ошибочно сообщили некоторые СМИ.

В то же время ношение масок является обязательным в учреждениях здравоохранения и образования, подземных переходах, на остановках общественного транспорта и других территориях общего пользования при невозможности соблюдения физической дистанции не менее 1 метра.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует носить маски, в том числе тканевые, в общественных местах, где существует риск передачи COVID-19.

  • По состоянию на сегодня, в красной зоне находятся Киев, Одесская, Житомирская, Закарпатская, Сумская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Киевская и Львовская области. В красной зоне действуют наиболее жесткие ограничения.
  • Иностранцам, въезжающим в Украину, теперь нужен отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. 
Вадим Ребрина
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минздрав карантин коронавирус
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