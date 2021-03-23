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Общенациональный локдаун не планируется – Степанов

23.03.2021, 15:09
Общенациональный локдаун не планируется – Степанов - Фото
Максим Степанов (Фото: пресс-служба Минздрава)

В Украине в ближайшее время не будут вводить общенациональный локдаун из-за эпидемии коронавируса. Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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На вопрос об условиях общенационального локдауна Степанов ответил, что он не планируется.

"Будем идти по регионам. Условно говоря, мы сейчас ввели (в красную зону – ред.) Киев, Сумскую, Одесскую область, а Ивано-Франковская область, думаю, уже выйдет из красного уровня", – пояснил Степанов.

По словам Степанова, правительству нужно найти баланс между эпидемиологией и экономикой.

Денис Юдин
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