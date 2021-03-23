Общенациональный локдаун не планируется – Степанов

В Украине в ближайшее время не будут вводить общенациональный локдаун из-за эпидемии коронавируса. Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На вопрос об условиях общенационального локдауна Степанов ответил, что он не планируется.

"Будем идти по регионам. Условно говоря, мы сейчас ввели (в красную зону – ред.) Киев, Сумскую, Одесскую область, а Ивано-Франковская область, думаю, уже выйдет из красного уровня", – пояснил Степанов.

По словам Степанова, правительству нужно найти баланс между эпидемиологией и экономикой.

16 марта 2021 года Степанов заявил, что общенациональный карантин введут, когда более 50% областей окажутся в красной зоне.

На 23 марта в красной зоне находятся Киев и восемь областей. В оранжевой – 14.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.