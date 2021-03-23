Общенациональный локдаун не планируется – Степанов
23.03.2021, 15:09
Максим Степанов (Фото: пресс-служба Минздрава)
В Украине в ближайшее время не будут вводить общенациональный локдаун из-за эпидемии коронавируса. Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
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На вопрос об условиях общенационального локдауна Степанов ответил, что он не планируется.
"Будем идти по регионам. Условно говоря, мы сейчас ввели (в красную зону – ред.) Киев, Сумскую, Одесскую область, а Ивано-Франковская область, думаю, уже выйдет из красного уровня", – пояснил Степанов.
По словам Степанова, правительству нужно найти баланс между эпидемиологией и экономикой.
- 16 марта 2021 года Степанов заявил, что общенациональный карантин введут, когда более 50% областей окажутся в красной зоне.
- На 23 марта в красной зоне находятся Киев и восемь областей. В оранжевой – 14.
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