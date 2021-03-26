"COVID-19 молодеет". В Украине за сутки заболело рекордное число детей – Радуцкий
В Украине за прошедшие сутки COVID-19 заболело рекордное число детей, коронавирусная болезнь молодеет. Об этом написал в Facebook глава медкомитета Верховной Рады и нардеп Слуги народа Михаил Радуцкий.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Еще один рекорд – за сутки заболело 923 ребенка. Коронавирусная болезнь молодеет и все чаще поражает детей", – написал он.
Радуцкий добавил, что дети чаще всего переносят коронавирус в легкой форме, но все равно остаются переносчиками болезни. По его мнению, местная власть должна отправить на дистанционное обучение как можно больше школ.
Он также отметил тревожную ситуацию с заполненностью COVID-коек в Хмельницкой (73%) и Николаевской (71%) областях. В Николаевской области уже есть решение о введении карантина красной зоны с 27 марта, в Хмельницкой местная комиссия также должна решить, какие ограничения стоит ужесточить, заявил Радуцкий.
По его словам, в ближайшие недели будет пик эпидемии коронавируса: вспышка переходит с западных областей на центральные и восточные. Он также отметил, третья волна пандемии накрыла всю Европу – и в соседних странах ситуация не лучше.
При этом Радуцкий заверил: "В Украине эпидемиологическая ситуация сложная, однако в настоящее время контролируема".
- В начале марта в Украине выявили британский штамм коронавируса - более заразный и, вероятно, более смертоносный. В НАН заявили, что он также обзавелся "новой опасной мутацией".
- 22 марта главсанврач Виктор Ляшко отрицал, что в течение последних месяцев среди молодых людей выросла заболеваемость и смертность от COVID-19. Он утверждал, что за август 2020 – март 2021 года, в Украине "структура заболеваемости по возрасту почти неизменна".
- За прошедшие сутки в Украине выявили рекордное число заболевших коронавирусом. До этого двое суток подряд были рекорды по смертям среди больных COVID-19.
Читайте также: "Нельзя так мало вакцинировать". Ляшко передал сигнал трем областям
Комментарии