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"COVID-19 молодеет". В Украине за сутки заболело рекордное число детей – Радуцкий

26.03.2021, 17:30
Михаил Радуцкий (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

В Украине за прошедшие сутки COVID-19 заболело рекордное число детей, коронавирусная болезнь молодеет. Об этом написал в Facebook глава медкомитета Верховной Рады и нардеп Слуги народа Михаил Радуцкий.

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"Еще один рекорд – за сутки заболело 923 ребенка. Коронавирусная болезнь молодеет и все чаще поражает детей", – написал он.

Радуцкий добавил, что дети чаще всего переносят коронавирус в легкой форме, но все равно остаются переносчиками болезни. По его мнению, местная власть должна отправить на дистанционное обучение как можно больше школ.

Он также отметил тревожную ситуацию с заполненностью COVID-коек в Хмельницкой (73%) и Николаевской (71%) областях. В Николаевской области уже есть решение о введении карантина красной зоны с 27 марта, в Хмельницкой местная комиссия также должна решить, какие ограничения стоит ужесточить, заявил Радуцкий.

По его словам, в ближайшие недели будет пик эпидемии коронавируса: вспышка переходит с западных областей на центральные и восточные. Он также отметил, третья волна пандемии накрыла всю Европу – и в соседних странах ситуация не лучше.

При этом Радуцкий заверил: "В Украине эпидемиологическая ситуация сложная, однако в настоящее время контролируема".

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Марк Сировой
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