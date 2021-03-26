UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Не хватает мест даже в коридорах". Мэр Николаева показал COVID-больницы в городе – видео видео

26.03.2021, 12:45
Больницы для пациентов с коронавирусом в Николаеве (скриншот видео Олександр Сєнкевич - мер Миколаєва, Facebook)
Украинцы в Антарктиде разбудили в океане спящего кита: гигант был не рад – видео и фото
Украинцы в Антарктиде разбудили в океане спящего кита: гигант был не рад – видео и фото
Лукашенко "победил" в лыжной гонке. Соперник трижды "случайно" падал на финише – видео
Лукашенко "победил" в лыжной гонке. Соперник трижды "случайно" падал на финише – видео

В больницах Николаева для пациентов с коронавирусом сложилась критическая ситуация, мест не хватает даже в коридорах. Об этом сообщил в Facebook мэр города Александр Сенкевич, опубликовав видео из первой, третьей и пятой горбольниц.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, в Николаеве ежедневно фиксируют около 200 заболевших и умирает до 10 пациентов с COVID-19, болезнь стала протекать тяжелее.

"Это видео не прибавит вам хорошего настроения, но оно полностью отражает реальное положение дел в наших ковидных госпиталях<…> Загруженность больниц критическая. Нам не хватает медиков, а мест для пациентов не хватает даже в коридорах", – написал он.

Читайте также: Карантин в Киеве ослабят, если ситуация будет улучшаться пять дней подряд – КГГА

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Николаев александр сенкевич больницы коронавирус COVID-19
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 