В больницах Николаева для пациентов с коронавирусом сложилась критическая ситуация, мест не хватает даже в коридорах. Об этом сообщил в Facebook мэр города Александр Сенкевич, опубликовав видео из первой, третьей и пятой горбольниц.

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По его словам, в Николаеве ежедневно фиксируют около 200 заболевших и умирает до 10 пациентов с COVID-19, болезнь стала протекать тяжелее.

"Это видео не прибавит вам хорошего настроения, но оно полностью отражает реальное положение дел в наших ковидных госпиталях<…> Загруженность больниц критическая. Нам не хватает медиков, а мест для пациентов не хватает даже в коридорах", – написал он.

21 марта Николаевская облгосадминистрация заявила, что с коронавирусом "все очень плохо", и усилила карантинные ограничения.

22 марта Сенкевич заявил, что в Николаеве на период карантина проезд в транспорте будет по спецпропускам.

С 27 марта в Николаевской области вводится карантин красной зоны.

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Марк Сировой

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