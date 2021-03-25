Кабмин ввел красный уровень эпидопасности еще в одной области

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Сегодня, 25 марта, на внеочередном заседании госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решили ввести красный уровень эпидемической опасности в Николаевской области. Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

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Как отмечается, с 00 часов 00 минут 27 марта на территории Николаевской области вводится красный"уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 и будут применены соответствующие ограничительные противоэпидемические мероприятия.

По состоянию на 25 марта в Николаевской области были зафиксированы следующие признаки эпидемической опасности:

- загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в COVID-больницах – 66,32% (допускается не более 65%);

- количество госпитализированных пациентов с подтвержденным COVID-19 и подозрением на него в течение последних семи дней в 100 000 населения – 105,98 (допускается не более 60 на 100 000 населения).

ДОПОЛНЕНО В 18:45.

Глава Черкасской ОГА Александр Скичко написал в Telegram, что госкомиссия ТЭБ и ЧС оставила Черкасскую область в оранжевой зоне эпидемиологической опасности, несмотря на рекомендацию Минздрава ввести там красный уровень.

В красной зоне запрещена работа общественного городского транспорта, проведение массовых мероприятий, посещение учреждений образований, работа ТРЦ, прием посетителей в заведениях общепита, работа непродовольственных рынков общепита, хостелов, спортзалов.

Также запрещена работа субъектов хоздеятельности, которые занимаются торговым и бытовым обслуживанием населения. Могут работать субъекты, которые на 60% торговых площадей продают товары питания, горючее, лекарственные средства и изделия медназначения, средства гигиены и бытовую химию, средства связи, печатные СМИ, ветеринарные препараты, корма, семена, средства защиты растений.

Вместе с тем в Мининфраструктуры сообщили, что решения по ограничениям регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров автотранспортом и ж/д в красных зонах эпидемиологической опасности теперь самостоятельно будут принимать региональные комиссии. В Киеве решили не запрещать работу общественного транспорта, в Николаеве введут спецпропуска.

На 23 марта в красной зоне эпидемиологической опасности находятся Киев, Одесская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Сумская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Киевская области. С 25 марта во Львовской области вводятся ограничения красной зоны.

24 марта в Украине выявили 16 669 новых случаев COVID-19 – это наибольшее число заболевших за сутки с начала эпидемии. Зафиксирована и максимальная в Украине суточная смертность от COVID-19 – умерли 362 пациента.

Наталия Медведева

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