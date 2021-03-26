"Нельзя так мало вакцинировать". Ляшко передал сигнал трем областям

В трех областях Украины вакцинируют против коронавируса недостаточное количество людей. Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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"Хотел бы передать сигнал Одесской, Харьковской, Запорожской областям. Города-миллионники не могут проводить такое маленькое количество вакцинаций ежедневно", – сказал Ляшко.

Медик добавил, что вопрос вакцинации в этих регионах будет рассматриваться на селекторных совещаниях, поскольку темпы иммунизации надо ускорять.

По данным МОЗ, за прошедшие сутки в Украине вакцинировали 18 738 человек. В Харьковской области – 480, Одесской – 330, Запорожской – 510. Больше всего прививок сделано в Киеве (1850), меньше всего – в Хмельницкой (240). За месяц кампании иммунизации в Украине привили 174 325 человек.

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Марк Сировой

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