Ляшко опроверг, что молодежь стала чаще болеть и умирать от коронавируса

Главный санитарный врач, замглавы Минздрава Виктор Ляшко опроверг информацию о том, что якобы в течение последних месяцев среди молодых людей выросла заболеваемость и смертность от COVID-19. Об этом он сообщил в комментарии hromadske.

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По словам Ляшко, чаще всего по-прежнему болеют в возрастной группе от 50 лет. Сейчас, отметил он, происходит рост заболеваемости в возрастной группе 60+.

Замглавы МОЗ утверждает, что по данным анализа информации за август 2020 – март 2021 года, в Украине "структура заболеваемости по возрасту почти неизменна".

По его словам, наиболее тяжело болезнь переносят представители возрастной группы 60+. 75-80% всех летальных случаев регистрируют именно в этой группе.

Ляшко также напомнил об исследовании журнала The Lancet. Ученые выяснили, что перенесенная болезнь защищала от повторного инфицирования на 80,5%, однако такая защита была только у 47,1% людей старше 65 лет.

Ранее ряд врачей в своих комментариях изданию сообщили, что "коронавирус серьезно помолодел".

Вчера, 21 марта, в Украине выявили 7893 заболевших коронавирусом (днем ранее – 11 145), больше всего – во Львовской области (937 случаев COVID-19 за сутки).

С 24 марта, плюс к шести областям и Киеву, в Киевской и Сумской областях будет введен красный уровень эпидемиологической опасности.

Вадим Ребрина

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