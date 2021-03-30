Коронавирус. В Украине более 10 000 новых случаев COVID-19, Киев – лидер по заболеваемости

Вчера, 29 марта, в Украине выявили 10 533 заболевших коронавирусом (днем ранее – 8346), больше всего – в Киеве (1422 случаев COVID-19 за сутки). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Также в пятерку лидеров по суточной заболеваемости COVID-19 вошли Львовская (961 новый заболевший), Киевская (934), Харьковская (762) и Одесская (721) области.

Во всей Украине за сутки умерли 286 человек с диагнозом COVID-19 (днем ранее – 178). Выздоровели – 3576 (2875), были госпитализированы – 2597 (3129). За сутки вакцинировали 14 433 украинцев (1585).

За 29 марта сделано 96 947 тестов на коронавирус (39 732). Методом ПЦР – 50 836 (24 404), ИФА – 19 130 (5631), экспресс-тестом – 26 981 (9697).

С начала эпидемии в Украине зафиксировали 1 662 942 заболевших, 1 307 076 выздоровевших и 32 418 умерших. Вакцинировали против коронавируса 212 898 человек, обеими дозами – двух.

Читайте также: США впервые показали результаты вакцинации против COVID-19 препаратами Pfizer и Moderna

Динамика вакцинации и заболеваемости COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 1422 заболевших за сутки / 1740 вакцинированных;

Винницкая область – 426 / 640;

Волынская – 232 / 370;

Днепропетровская – 464 / 1290;

Донецкая – 503 / 580;

Житомирская – 169 / 700;

Закарпатская – 187 / 440;

Запорожская – 205 / 670;

Ивано-Франковская – 297 / 415;

Киевская – 934 / 550;

Кировоградская – 59 / 420;

Луганская – 220 / 330;

Львовская – 961 / 728;

Николаевская – 287 / 330;

Одесская – 721 / 310;

Полтавская – 490 / 840;

Ровенская – 335 / 520;

Сумская – 215 / 540;

Тернопольская – 281 / 440;

Харьковская – 762 / 380;

Херсонская – 69 / 350;

Хмельницкая – 511 / 430;

Черкасская – 280 / 800;

Черновицкая – 286 / 380;

Черниговская – 217 / 240.

Не включены данные с временно оккупированного Крыма, части Донецкой и Луганской областей.

Читайте также: "Мы обсуждаем вопрос локдауна". Степанов не исключает остановки транспорта в Украине

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.