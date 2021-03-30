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Коронавирус. В Украине более 10 000 новых случаев COVID-19, Киев – лидер по заболеваемости

30.03.2021, 08:17
Коронавирус. В Украине более 10 000 новых случаев COVID-19, Киев – лидер по заболеваемости - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Вчера, 29 марта, в Украине выявили 10 533 заболевших коронавирусом (днем ранее – 8346), больше всего – в Киеве (1422 случаев COVID-19 за сутки). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

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Также в пятерку лидеров по суточной заболеваемости COVID-19 вошли Львовская (961 новый заболевший), Киевская (934), Харьковская (762) и Одесская (721) области.

Во всей Украине за сутки умерли 286 человек с диагнозом COVID-19 (днем ранее – 178). Выздоровели – 3576 (2875), были госпитализированы – 2597 (3129). За сутки вакцинировали 14 433 украинцев (1585).

За 29 марта сделано 96 947 тестов на коронавирус (39 732). Методом ПЦР – 50 836 (24 404), ИФА – 19 130 (5631), экспресс-тестом – 26 981 (9697).

С начала эпидемии в Украине зафиксировали 1 662 942 заболевших, 1 307 076 выздоровевших и 32 418 умерших. Вакцинировали против коронавируса 212 898 человек, обеими дозами – двух.

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Динамика вакцинации и заболеваемости COVID-19 в Киеве и областях:

Киев – 1422 заболевших за сутки / 1740 вакцинированных;
Винницкая область – 426 / 640;
Волынская – 232 / 370;
Днепропетровская – 464 / 1290;
Донецкая – 503 / 580;
Житомирская – 169 / 700;
Закарпатская – 187 / 440;
Запорожская – 205 / 670;
Ивано-Франковская – 297 / 415;
Киевская – 934 / 550;
Кировоградская – 59 / 420;
Луганская – 220 / 330;
Львовская – 961 / 728;
Николаевская – 287 / 330;
Одесская – 721 / 310;
Полтавская – 490 / 840;
Ровенская – 335 / 520;
Сумская – 215 / 540;
Тернопольская – 281 / 440;
Харьковская – 762 / 380;
Херсонская – 69 / 350;
Хмельницкая – 511 / 430;
Черкасская – 280 / 800;
Черновицкая – 286 / 380;
Черниговская – 217 / 240.

Не включены данные с временно оккупированного Крыма, части Донецкой и Луганской областей.

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Марк Сировой
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Украина киев вакцинация заболеваемость коронавирус COVID-19 области
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