Коронавирус. В Украине более 10 000 новых случаев COVID-19, Киев – лидер по заболеваемости
Вчера, 29 марта, в Украине выявили 10 533 заболевших коронавирусом (днем ранее – 8346), больше всего – в Киеве (1422 случаев COVID-19 за сутки). Об этом сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
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Также в пятерку лидеров по суточной заболеваемости COVID-19 вошли Львовская (961 новый заболевший), Киевская (934), Харьковская (762) и Одесская (721) области.
Во всей Украине за сутки умерли 286 человек с диагнозом COVID-19 (днем ранее – 178). Выздоровели – 3576 (2875), были госпитализированы – 2597 (3129). За сутки вакцинировали 14 433 украинцев (1585).
За 29 марта сделано 96 947 тестов на коронавирус (39 732). Методом ПЦР – 50 836 (24 404), ИФА – 19 130 (5631), экспресс-тестом – 26 981 (9697).
С начала эпидемии в Украине зафиксировали 1 662 942 заболевших, 1 307 076 выздоровевших и 32 418 умерших. Вакцинировали против коронавируса 212 898 человек, обеими дозами – двух.
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Динамика вакцинации и заболеваемости COVID-19 в Киеве и областях:
Киев – 1422 заболевших за сутки / 1740 вакцинированных;
Винницкая область – 426 / 640;
Волынская – 232 / 370;
Днепропетровская – 464 / 1290;
Донецкая – 503 / 580;
Житомирская – 169 / 700;
Закарпатская – 187 / 440;
Запорожская – 205 / 670;
Ивано-Франковская – 297 / 415;
Киевская – 934 / 550;
Кировоградская – 59 / 420;
Луганская – 220 / 330;
Львовская – 961 / 728;
Николаевская – 287 / 330;
Одесская – 721 / 310;
Полтавская – 490 / 840;
Ровенская – 335 / 520;
Сумская – 215 / 540;
Тернопольская – 281 / 440;
Харьковская – 762 / 380;
Херсонская – 69 / 350;
Хмельницкая – 511 / 430;
Черкасская – 280 / 800;
Черновицкая – 286 / 380;
Черниговская – 217 / 240.
Не включены данные с временно оккупированного Крыма, части Донецкой и Луганской областей.
- Вчера Минздрав обновил список зон эпидопасности. В красную зону вошли Киев и 10 областей.
- НАН прогнозирует высокую заболеваемость в Киеве и восьми областях на начало апреля.
- Глава медкомитета Рады Михаил Радуцкий говорит, что в ближайшие недели будет пик эпидемии коронавируса в Украине.
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