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Свет в конце тоннелля | США впервые показали результаты вакцинации против COVID-19 препаратами Pfizer и Moderna

30.03.2021, 08:06
США впервые показали результаты вакцинации против COVID-19 препаратами Pfizer и Moderna - Фото
Вакцина Moderna (фото – US Navy, Michael Chen)

Антиковидные мРНК-вакцины "очень эффективны" для предотвращения заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в реальных условиях, причем среди тех, у кого повышен риск получить инфекцию – медработников, сотрудников служб быстрого реагирования и работников жизненно важных сфер. Результаты исследования опубликовало профильное агентство Минздрава США – Центры по контролю и профилактике заболеваний.

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Изучалась действенность препаратов Pfizer-BioNTech и Moderna среди 3950 участников исследования в шести штатах США с 14 декабря 2020 года по 13 марта 2021-го. Люди еженедельно сами брали мазки из носа для ПЦР-теста – независимо от того, были ли у них симптомы.

После одной дозы любой из этих вакцин риск заражения снизился на 80% через две или более недель после укола, после второй – на 90%. Ранее аналогичные исследования в Британии и Израиле показали, что одна доза была на 72% и 60% эффективна против заражения соответственно.

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В отчете CDC также говорится, что 10,7% случаев заражения протекало бессимптомно. 58% случаев зафиксировано у людей, где инфекцию выявили при тесте до того, как у них появились симптомы или они узнали, что инфицированы.

"Исследование показывает, что национальные усилия по вакцинации работают. Результаты должны вселить надежду в миллионы американцев. Разрешенные вакцины – ключ к завершению этой разрушительной пандемии", – сказала директор CDC Рошель Валенски.

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Евгений Пилипенко
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