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Коронавирус. Минздрав обновил зоны эпидопасности: в красной – Киев и 10 областей

29.03.2021, 11:14
Коронавирус. Минздрав обновил зоны эпидопасности: в красной – Киев и 10 областей - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

На сайте Минздрава обновили таблицу с зонами эпидопасности по уровню распространения коронавируса: в красной оказались Киев и 10 областей.

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В красную зону снова попала Черниговская область. Утром 27 марта МОЗ включил ее в красную зону, однако спустя несколько часов вернул ее и еще две области в оранжевую. С сегодняшнего дня в Черниговской области начинают действовать ограничения красной зоны – наиболее суровые из возможных при адаптивном карантине.

Также в красной зоне продолжают находиться Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

В оранжевой зоне находятся Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черкасская области. Оранжевый уровень – предупреждающий, сигнализирует, что регионы близки к красной зоне.

В желтой зоне – Херсонская область. Посмотреть список ограничений для желтой и оранжевой зон можно здесь.

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Марк Сировой
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киев черниговская область карантин коронавирус COVID-19 области красная зона локдаун
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