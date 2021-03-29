Коронавирус. Минздрав обновил зоны эпидопасности: в красной – Киев и 10 областей

На сайте Минздрава обновили таблицу с зонами эпидопасности по уровню распространения коронавируса: в красной оказались Киев и 10 областей.

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В красную зону снова попала Черниговская область. Утром 27 марта МОЗ включил ее в красную зону, однако спустя несколько часов вернул ее и еще две области в оранжевую. С сегодняшнего дня в Черниговской области начинают действовать ограничения красной зоны – наиболее суровые из возможных при адаптивном карантине.

Также в красной зоне продолжают находиться Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

В оранжевой зоне находятся Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черкасская области. Оранжевый уровень – предупреждающий, сигнализирует, что регионы близки к красной зоне.

В желтой зоне – Херсонская область. Посмотреть список ограничений для желтой и оранжевой зон можно здесь.

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В середине марта глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что в Украине введут общенациональный локдаун, если "50-70% областей перейдут на красный уровень".

За прошедшие сутки в Украине выявили более 8000 заболевших коронавирусом при традиционно для выходных низком числе тестов. Больше всего новых случаев COVID-19 - во Львовской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях.

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Марк Сировой

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