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У Зеленского отреагировали на скандал с вакцинацией вне очереди

27.03.2021, 10:56
У Зеленского отреагировали на скандал с вакцинацией вне очереди - Фото
Вакцинация вне очереди в Тренопольской области (фото - пресс-служба Агропродсервиса)

Вакцинация против коронавируса сотрудников частной фирмы в Тернопольской области нарушает план иммунизации, местные власти получили первое и последнее предупреждение. Об этом заявил в комментарии LIGA.net замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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"В Тернопольской области произошло неприятное и откровенно бессовестное событие, когда вне очереди были вакцинированы работники нескольких частных предприятий. Это произошло в нарушение существующего порядка вакцинации", – заявил он.

Тимошенко напомнил, что по дорожной карте иммунизации, в марте начался второй этап вакцинации закупленными за госденьги прививками. На нем должны вакцинировать людей с высоким риском инфицирования и тех, кто предоставляет медицинские услуги.

"Областная власть Тернопольщины уже получила первое и последнее предупреждение по этому инциденту. Допустить такое нарушение порядка вакцинации на местном уровне – было ошибкой, все ответственные лица в области должны это четко понимать", – добавил он.

Тимошенко надеется, что подобное не повторится ни в Тернопольской, ни в других областях.

  • 24 марта в Тернопольской области вакцинировали от коронавируса препаратом Covishield сотрудников частных фирм "Агропродсервис" и "Тернопольский мясокомбинат". О вакцинации сообщали сами компании, однако после медийного резонанса удалили сообщения об иммунизации работников.
  • Известно, что основателем компании "Агропродсервис" является нынешний нардеп из группы За Будущее Иван Чайковский.

Читайте также: "Нельзя так мало вакцинировать". Ляшко передал сигнал трем областям

Марк Сировой, Юрий Смирнов
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Агропродсервис вакцинация тернопольская область Кирилл Тимошенко офис президента коронавирус COVID-19 тернопольский мясокомбинат
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