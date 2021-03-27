Коронавирус. Минздрав передумал и сократил список областей красной зоны
Минздрав второй раз за день опубликовал список зон эпидопасности по распространению коронавируса, сократив число областей красной зоны. Новая таблица появилась на сайте МОЗ.
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В новом списке в красную зону входят Киев и девять областей. Еще несколько часов назад в красной зоне находились больше половины регионов Украины – Киев и 12 областей. Глава Минздрава Максим Степанов ранее заявлял, что в Украине введут общенациональный локдаун, если "50-70% областей перейдут на красный уровень".
В новом списке из красной зоны в оранжевую перешли Ровенская, Черкасская и Черниговская области. Тем не менее Госкомиссия ТЭБ и ЧС сегодня уже решила ввести карантин красной зоны в Черниговской области с 29 марта.
Посмотреть новый список зон эпидопасности можно, увеличив таблицу по клику
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- В начале марта в Украине выявили британский штамм коронавируса - более заразный и, вероятно, более смертоносный. В НАН заявили, что он также обзавелся "новой опасной мутацией".
- За прошедшие сутки в Украине выявили более 17 000 новых заболевших коронавирусом
- Степанов прогнозирует по 25 000 заболевших коронавирусом в Украине ежедневно уже в ближайшие недели.
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