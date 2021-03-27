Коронавирус. Минздрав передумал и сократил список областей красной зоны

Минздрав второй раз за день опубликовал список зон эпидопасности по распространению коронавируса, сократив число областей красной зоны. Новая таблица появилась на сайте МОЗ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В новом списке в красную зону входят Киев и девять областей. Еще несколько часов назад в красной зоне находились больше половины регионов Украины – Киев и 12 областей. Глава Минздрава Максим Степанов ранее заявлял, что в Украине введут общенациональный локдаун, если "50-70% областей перейдут на красный уровень".

В новом списке из красной зоны в оранжевую перешли Ровенская, Черкасская и Черниговская области. Тем не менее Госкомиссия ТЭБ и ЧС сегодня уже решила ввести карантин красной зоны в Черниговской области с 29 марта.

Посмотреть новый список зон эпидопасности можно, увеличив таблицу по клику

Читайте также: "Мы обсуждаем вопрос локдауна". Степанов не исключает остановки транспорта в Украине

Читайте также: В ближайшее время СНБО проведет заседание по локдауну в Украине

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.