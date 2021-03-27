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Коронавирус. Минздрав передумал и сократил список областей красной зоны

27.03.2021, 16:12
Коронавирус. Минздрав передумал и сократил список областей красной зоны - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Минздрав второй раз за день опубликовал список зон эпидопасности по распространению коронавируса, сократив число областей красной зоны. Новая таблица появилась на сайте МОЗ.

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В новом списке в красную зону входят Киев и девять областей. Еще несколько часов назад в красной зоне находились больше половины регионов Украины – Киев и 12 областей. Глава Минздрава Максим Степанов ранее заявлял, что в Украине введут общенациональный локдаун, если "50-70% областей перейдут на красный уровень".

В новом списке из красной зоны в оранжевую перешли Ровенская, Черкасская и Черниговская области. Тем не менее Госкомиссия ТЭБ и ЧС сегодня уже решила ввести карантин красной зоны в Черниговской области с 29 марта. 

Посмотреть новый список зон эпидопасности можно, увеличив таблицу по клику

Читайте также: "Мы обсуждаем вопрос локдауна". Степанов не исключает остановки транспорта в Украине

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Марк Сировой
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киев минздрав карантин коронавирус COVID-19 области красная зона локдаун
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